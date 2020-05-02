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A101'de satılan Singer M1605 dikiş makinası nasıl, alınır mı?

Türkiye’nin en büyük ve en ucuz market zincirlerinden biri olan A101 dikiş makinası satacak. Vatandaşlarımız A101 Singer M1605 dikiş makinası nasıl alınır, A101 dikiş makinası nasıl sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:34
A101'de satılan Singer M1605 dikiş makinası nasıl, alınır mı?

Ülkemizde faaliyet gösteren en büyük market zincirlerinden biri olan A101, birçok ürünü bünyesinde barındırarak müşterilerinin hizmetine sunuyor. A101 bu kez Singer M1605 marka dikiş makinası satacak. Peki A101 Singer M1605 dikiş makinası özellikleri nedir? A101 Singer M1605 dikiş makinası fiyatı ne kadar? A101 Singer M1605 dikiş makinası iyi mi? İşte detaylar…

A101 Singer M1605 Dikiş Makinası Özellikleri

  • 6 farklı dikiş ve dekoratif desene sahiptir.
  • 4 adımda ilik açma imkanı sunmaktadır.
  • Serbest kol dikişi yapma imkanı vardır.
  • Geri dikiş özelliği bulunur.
  • Çevrilebilir desen seçici ile desen seçme imkanı vardır.
  • Dahili aksesuar bölümü eklenmiştir.
  • Kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilen ve çeşitli alanlara uygun baskı ayakları mevcuttur.
  • STAYBRIGHT Led Işık takılmıştır.
  • Yarım devir yapmaktadır.
  • Düğme, fermuar dikebilme özelliğine sahiptir. Overlok dikişi yapmaktadır. Çift iğne ile yan yana paralel dikiş dikebilme imkanı tanır. Buna reçme dikişi de denir.
  • Metal çalışma yeri de vardır.
  • Dikiş uzunluğunu kontrol edebilirsiniz.
  • Makinanın ayaklarını yükseltebilirsiniz.
  • Makinayla beraber hediye edilen makara, iğneler, makara pimi ürünleri vardır.
  • Oldukça hafif ve kolay taşınabilir bir üründür.
  • A101 satış fiyatı ise 429 TL olarak belirlenmiştir.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 21:34
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