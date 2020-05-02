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A101'de satılan telefon Samsung Galaxy A10 nasıl, alınır mı?

A101’de bu hafta Samsung Galaxy A10 telefonu satışa sunulacak. A101'de satılan telefon Samsung Galaxy A10 nasıl, alınır mı diye soranlar için işte, Samsung Galaxy A10 telefonunun özellikleri…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:30
A101'de satılan telefon Samsung Galaxy A10 nasıl, alınır mı?

A101'de bu hafta aktüel indirimli ürünlerde Samsung Galaxy A10 akıllı telefon satışa sunulacak. Telefon alacak kişiler, Samsung Galaxy A10’un özellikleri araştırmaya başladı. Sınırlı sayıda A101 marketlere gelecek olan Samsung Galaxy A10’un özellikleri şu şekilde:

Exynos 7884 8 çekirdek işlemci

2 GB RAM, 32GB depolama

​6.2 inç HD+ TFT sonsuz ekran

13MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera

5MP ön kamera

Android 9.0 Pie işletim sistemi

4G VoLTE, Bluetooth 4.2, WiFi a/b/g/n (2.4GHz)

3,400 mAh batarya

Yüz tanıma

A101 satış fiyatı: 1199 TL

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Son Güncelleme: 02.05.2020 21:30
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