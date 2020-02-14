ABD'li bilim insanları corona virüsünü görüntülediler

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 1370 kişinin ölümüne yaklaşık 60.000 kişinin de salgından etkilenmesine neden olan corona virüsü elektron mikroskobu altında görüntülendi. Virüs tedavisi ile ilgili bilim insanlarının çalışmaları devam ederken ABD'li bir grup araştırmacı iki farklı tip elektron mikroskobu kullanarak corona virüsününün yeni görüntüsünü ortaya çıkardılar.

ABD’de bulunan Ulusal Alerji ve Bulaşık Hastalıklar Enstitüsü’nün Rocky Mountain Laboratuvarları’nda (RML) ortaya çıkan görüntüde 2012 yılında ortaya çıkan MERS ve 2002 yılında ortaya çıkan SARS virüslerine benzer olduğu belirlendi.

Koruyucu bir protein tabakasının içinde DNA veya RNA’dan sadece birine sahip olan küçük yapı olan virüsler tipik bir ışık mikroskobuyla görüntülenmeyeceğinden dolayı elektron mikroskobu kullanan bilim insanları, aynı zamanda iletim elektron mikroskobunu kullandılar. Odaklanmış elektron demetlerinin gönderilmesinden sonra elde edilen görüntüler daha sonra renklendirilmiş bir şekilde sunuldu.