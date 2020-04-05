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Adobe kullanıcılarına müjde, uygulamalar 60 gün ücretsiz

Adobe tarafından yapılan açıklamada, evde eğitime destek olmak amacı ile 60 gün süre ile uygulamaları ücretsiz yayınlayacak

05 Nisan 2020 Pazar 22:55
Adobe kullanıcılarına müjde, uygulamalar 60 gün ücretsiz

Öğretmenler ve öğrenciler için hazırlanan yeni kampanyada, evde devam eden uzaktan eğitim sürecine katkıda bulunabilmek adına Adobe Creative Cloud'u 60 gün boyunca ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacak  Bununla birlikte Adobe tarafından Creative Cloud ve Document Cloud Enterprise Term License Agreement için alınan ek lisans ücretleri de 60 günlüğüne kaldırılıyor.
 

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