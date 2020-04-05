Adobe kullanıcılarına müjde, uygulamalar 60 gün ücretsiz

Öğretmenler ve öğrenciler için hazırlanan yeni kampanyada, evde devam edensürecine katkıda bulunabilmek adınaCreative Cloud'uboyuncaolarak kullanıcılarına sunacak Bununla birlikte Adobe tarafından Creative Cloud ve Document Cloud Enterprise Term License Agreement için alınan ek lisans ücretleri de 60 günlüğüne kaldırılıyor.