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Akbank Iphone modellerine için sıfır faizli cep telefonu kredisi kampanyası

Akbank Apple ile yaptığı anlaşma kapsamında Iphone modellerinde bir kampanya başlattı. Akbank Iphone modelleri için yüzde sıfır faizle cep telefonu kredisi kampanyasını başlattı.

29 Aralık 2019 Pazar 17:49
Akbank Iphone modellerine için sıfır faizli cep telefonu kredisi kampanyası

Akbank ve Apple bir anlaşmaya imza attı ve Akbank müşterilerine Iphone modelleri uygun fırsatlarla sunulmaya başlandı. Akbank’ın bu kampanyasında 3500 TL üzeri IPhone cep telefonları yüzde sıfır faizle ve 6 aya kadar taksit fırsatıyla sunuluyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen Akbank müşterilerinin banka şubesine gitmesine gerek kalmıyor. Akbank yetkilileri açıklamalarında Apple ve Akbank işbirliğinin ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini vurguladı.

Akbank Iphone Kredisi

Akbank ile Apple arasında yapılan anlaşma kapsamında 3500 TL ve üzeri Iphone modelleri için yüzde sıfır faizle ve 6 aya kadar taksitle kredi alınabiliyor. Banka şubesine gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil üzerinden başvuru yapılabiliyor. Bu kampanyada eski telefonunu iade ederek indirim yakalamak isteyen kişiler, TROY mağazalarından teslim ve alım yapabiliyor.

Akbank bu kredi kapsamında yüzde 0 faiz uyguluyor ve 6 aya kadar taksit imkanı sağlıyor. Bu krediye başvuru yapmak isteyen kişiler Akbank Mobil uygulamasından başvuru yapabilir.  

Son Güncelleme: 29.12.2019 17:49
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