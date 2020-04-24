Akıllı telefon kullanıcıları dikkat!! Telefonunuz çökebilir

Milyonlarca Apple kullanıcısını ilgilendiren önemli bir hata tespit edildi. oluşan bu hata, İphone telefonların çökmesine sebep oluyor. iPhone telefonları kullanıcılarının bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. Daha önce de Apple telefonlarında ilginç bir açık tespit edilmişti. Bu sefer edilen açık telefondaki simgelerle ilgili.

Daha önce de hatalar görülmüştüApple telefonlarını çökerten bir hata daha tespit farkedildi. Söz konusu hata, bir Telegram kullanıcısı tarafından tespit edildi. Kullanılan iki karakter, İPhone telefonlarının çökmesine neden oluyor. Bu karakterler İtalyan bayrağı ve Sindhi dili karakterleridir.

Aplle Watch de çökebilir

Sindhi dili ve İtalyan Bayrağı simgesi sadece İPhoneler'de görülen problem değil. Aynı zamanda Mac, iPad ve Apple Watch'lerde de görülebiliyor. Apple, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak gelecek olan bir sonraki güncelleme, bu hatanın giderileceği düşünülüyor

