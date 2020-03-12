Akıllı telefonlar koronavirüs için nasıl dezenfekte edilmelidir?

Koronavirüsü konusu hakkında günden güne yeni iddialar ve yeni söylemler atılmaktadır. Bilindiği üzere gün içerisinde en fazla dokunduğumuz hatta elimizden bırakamadığımız akıllı telefonlar bakteri yuvalarıdır. Koronavirüsün bu kadar artış göstermesi sonrasında ise pek çok kişi telefonlarını nasıl dezenfekte edeceğini araştırmaya başlamıştır.

Son günlerde dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan Koronavirüsü Türkiye’de de ortaya çıktıktan sonra vatandaşlar tedirginleşti. Temizlik konusunda sık sık konuşan uzmanlar ise sadece beden temizliğine değil çevre ve kullanılan tüm aksesuarlarında temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Akıllı telefonlar bakteri yuvası

Koronavirüs hızla yayılırken önlemler başta Türkiye ve dünyada önlemler alınmaya devam ediyor. Vatandaşların gün içerisinde en fazla kullandığı akıllı telefonlar ise risk grubunda üst sıralarda yerini aldı. Ülkemizde telefonu olmayan çok az kişinin bulunması ve bu kadar kullanılması akla direkt detaylı telefon temizliklerini getirdi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre telefonların günde en az 2 kez dezenfekte edilmesi gerekiyor. telefonları alkol içeren dezenfektan maddeleri bulunduran mendiller ile hafif şekilde silinmesi gerektiği ve bu işlemin günde en az 2 defa yapılması gerektiği konusunda kesin uyarılar yapıldı.