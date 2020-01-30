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Akıllı telefonlarda şarj süresini kısaltan 17 uygulama

Google Play'de bir çok kullanıcı tarafından akıllı telefonlarına indirilen ve Android tabanlı telefonların şarjlarının kısalmasına yol açan 17 uygulama tespit edildi.

30 Ocak 2020 Perşembe 00:02
Akıllı telefonlarda şarj süresini kısaltan 17 uygulama

Güvenlik yazılımı şirketi Bitdefender Antivirüs, yaptığı bir araştırmayla Android tabanlı telefonların şarj sürelerini kısaltan 17 uygulama olduğu sonucuna vardı.  Google Play’den indirilen ve akıllı telefonların şarjlarının çabuk bitmesine neden olan bu 17 uygulamanın içerisinde ofis programları ve oyunların da olduğu belirlendi.

Şirketin son yaptığı araştırmada, şarj canavarı olan uygulamalarda reklam gösteren özel algoritmalar olduğu görüldüğü ve uygulamaların etkinleştirildikten sonra ilk 48 saat içinde ölçülü sayıda reklam gösterse de daha sonra reklam sayısı giderek artmasından dolayı bu durumun şarj tüketimine neden olduğu ortaya çıktı.

İşte, Android telefonların şarj ömürlerini kısaltan o uygulamalar:

1. Car Racing 2019

2. 4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

3. Backgrounds 4K HD

4. QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

5. File Manager Pro - Manager SD Card/Explorer

6. VMOWO City: Speed Racing 3D

7. Barcode Scanner

8. Screen Stream Mirroring

9. QR Code — Scan & Read a Barcode

10. Period Tracker — Cycle Ovulation Women’s

11. QR & Barcode Scan Reader

12. Wallpapers 4K, Backgrounds HD

13. Transfer Data Smart

14. Explorer File Manager

15. Today Weather Radar

16. Mobnet.io: Big Fish Frenzy

17. Clock LED

Son Güncelleme: 30.01.2020 00:02
Anahtar Kelimeler:
Androidşarj Kısaltan Uygulamalar
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