Almanya'da devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı!

Almanya'da tüm devlet kurumlarına veri gizliği gerekçe gösterilerek WhatsApp kullanımı konusunda uyarılarda bulunuldu. Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, devlet kurumlarınıa gönderdiği bir mektupta federal yetkilileri WhatsApp uygulamasını kullanmamaları gerektiğini belirtti.

Alman Handelsblatt gazetesinin yayınladığı habere göre, Facebook’a ait olan WhatsApp’ın federal yetkililer tarafından kullanılmaması gerektiğini söyleyen Kelber, “Her seferinde mesaj gönderildiğinde WhatsApp, Facebook tarafından iletilen meta verileri elde ediyor” ifadesini kullandı.

Alman yetkilinin şirketin IP adresi, konum ve işletim sistemi hakkındaki tüm bilgi ve verilere aynı zamanda mesajın gönderildiği tarih ve saat bilgilerine ulaşabileceğini, uzmanların ise bu bilgiye göre iş, mali durum gibi bilgileri de dahil ederek kullanıcı profili oluşturabileceğini kaydetti.

Yayınlanan bu haber üzerine bir WhatsApp yetkiliside söz konusu durumda, kullanıcı verilerinin Facebook'a hiç bir şekilde iletilmediğini söyleyerek "WhatsApp, mesajların varsayılan olarak şifrelenmiş oldukları için onları okuyamaz” diye konuştu ve açıklamasına mesajların sadece birbirileri ile mesajlaşan kişilerin okuyabilfdiğini 3. kişilerin mesajlara erişimi olmadığını da ekledi.



Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 13:23