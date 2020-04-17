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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti duyan herkesi şaşırttı

Dünya’nın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos yeniden gündeme geldi. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un serveti duyan herkesi şaşırttı. Peki Jeff Bezos kimdir? İşte Jeff Bezos ve serveti ile ilgili tüm ayrıntılar…

17 Nisan 2020 Cuma 14:35
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti duyan herkesi şaşırttı

Amerikalı iş adamı Jeff Bezos son günlerde yine gündeme gelen isimlerden biri olarak görüldü. Dünya’nın en büyük intenet satışı firması olan Amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.

Jeff Bezos Kimdir?

Jeff Bezos 1964 senesinde doğmuştur. Amazon.com adresi kurulduğu günden bu yana dünyanın en çok kullanılan intenet satışı sitesi haline geldi. Bu başarısı sonucunda 1999 senesinde Time Dergisi tarafından Yılın Kişisi seçildi. Havacılık ve uzay araştırma firması olan Blue Origin’in de kurucusu olan Bezos 2013 senesinde The Washington Post gazetesini satın aldı.

Jeff Bezos Albuquerque, New Mexico’da dünyaya geldi ve Houston, Teksas’ta yetişti. 1986 senesinde Princeton Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Bilimi Mühendisliği bölümünü bitirdi. Bu seneden 1994’e kadar Wall Street’te çeşitli işlerde çalıştı. 1994 senesinde Seattle’a gittiği bir yolculuğunda Amazon.com’u kurdu. İlk aşamada intenet üzerinden bir kitap satın alma sitesi olan Amazon daha sonradan bide ve ses yayını, bulut bilişim ve yapay zeka da dahil olacak şekilde e-ticaret ürünlerine doğru genişledi.

2017 senesinde toplam serveti 90 milyar doları geçen Jeff Bezos bu tutar ile yaşayan en zengin insan konumuna geldi. 24 Kasım 2017’de ilk defa 100 milyar dolar servete sahip olan Bezos Forbes dergisi tarafından 2018 senesinde 112 milyar dolar ile dünyanın en zengin insanı olarak açıkladı. Bezos’un serveti 2018 senesinin Temmuz ayında net olarak 150 milyar dolara yükseldi ve bu tutar ardından moden tarihin en zengin insanı konumuna geldi.

Jeff Bezos’un Serveti Ne Kadar?

Dünyanın en çok tercih edilen e-ticaret sitesi Amazon.com’un sahibi Bezos’un şu an ki serveti sene başından bu zamana kadar 24,9 milyar dolar artış gösterdi ve 140 milyar dolar olarak açıklandı.

Son Güncelleme: 17.04.2020 14:35
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