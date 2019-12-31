Android cihaz hafızası boş alan bilgisi öğrenme

Bir Google Android sistemi bulunan telefondaki depolama alanının ne kadar kaldığını, akıllı telefon kullanıcıların fotoğraflarını, videolarını, müziklerini ve uygulamalarını yüklediği telefonu açısından önemlidir ve bu gibi hafıza gerektiren işlemler için, akıllı telefonlarda dahili depolama alanı bulunmaktadır. Pek çok telefonda bu depolamayı arttırmak için Micro SD kart desteği sunmakta.

ANDROİD CİHAZININ HAFIZASINDA NE KADAR ALAN KALDIĞINI KONTROL ETME

Google Android özelliği bulunan akıllı telefonlar, kullanıcıların fotoğraflarını, videolarını, müziklerini ve uygulamalarını yükleyebilmeleri için dahili depolama alanı sunmaktadır. Bazı telefonlarda bu dahili depolama alanının yetmeyebiliyor. Bu durumda çoğu akıllı telefonlarda depolamayı arttırmak için takabileceğiniz Micro SD kart yuvası bulunuyor.

İleride telefonunuzun kasma gibi sorunlarını yaşamamak için, depolama alanlarını kontrol etmek ve ne kadarının dolu olduğunu görmek önemlidir. Telefonunuzda ne kadar hafıza kaldığını görmek için aşağıda yolu izlemeniz yeterli.

Birinci adım

Ana ekrandan, menü tuşuna basın ve Ayarlar’ı seçin.

İkinci adım

Aşağı kaydırın ve SD kart ve telefon belleği seçeneğini seçin.

Üçüncü adım

Şimdi size toplam alan ve hem telefon hafızasının hem de taktığınız SD kartlarda ne kadar kullanıldığını göstereceksiniz.