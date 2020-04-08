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Android cihaz kullananlar bu virüse dikkat! 100.000’den fazla telefona bulaştı

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte hemen herkes akıllı telefonları kullanmaya başladı. Ancak akıllı telefonların bu kadar yaygın kullanıldığı bu dönemde siber alanda virüsler de büyük sorunlar çıkabiliyor. Android cihaz kullananlar bu virüse dikkat etmeliler. İşte virüsle ilgili ayrıntılar…

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:43
Android cihaz kullananlar bu virüse dikkat! 100.000’den fazla telefona bulaştı

İçinde bulunduğumuz dönemde hemen herkes akıllı telefon kullanmaktadır. Bu kadar çok akıllı telefonun bulunduğu bir ortamda virüs tehlikesi de kendini göstermektedir. Bu yazımızda özellikle Android işletim sistemine sahip telefonlar için tehlike arz eden bir virüsten bahsedeceğiz.

Android telefonlar gerek ülkemizde gerekse dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu yüzden Android telefon kullananların bu virüse ekstra dikkat etmesi gerekiyor.

Bu Virüse Dikkat

Heimdal isimli güvenlik firması tarafından yapılan uyarıya bakıldığında, şimdiye kadar Android işletim sistemine sahip olan 100.000 kullanıcının bu kötü yazılım yüzünden kullanılamaz hale getirildiği görüldü. Yapılan açıklamada Mazar isminde kötü bir yazılımın SMS aracılığı ile yayıldığı ve bu mesajla cihazlara virüs aktarıldığı yönünde uyarılara yer verildi.

Nasıl Bulaşıyor?

Android cihazların asıl risk grubunda bulunduğu bu virüs ile ilgili olarak Heimdal şirketi tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında kötü niyetli yazılımın SMS aracılığı ile yayıldığı görülüyor. SMS içinde verilen linke tıklandığı anda telefonun kontrolü başkalarının eline geçiyor.

Virüsten Korunma Nasıl Olur?

Android telefon kullanıcılarının bu virüsten korunabilmek için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. En çok dikkat edilmesi gereken konu gereken kısa mesajlardır. Kısa mesajlardan gelen hiçbir intenet bağlantısına tıklanmamalıdır. Bu kısa mesajlar kişilerin dikkatini çekecek mesajlar olabilir. Size para vereceklerini, çekiliş hakkı kazandığınızı ya da linke tıklayarak hediye kazanacağınızı söyleyen SMS’lere asla ve asla tıklanmamalıdır.

100.000’den Çok Telefona Bulaştı

Mazar ismi verilen kötü niyetli yazılım daha şimdide 100.000 Android telefona yayıldığı bilinmekte. Yapılan uyarılar dikkate alınmadığında bu kötü yazılım telefonların kontrolünü eline alabilmektedir. Bu evreden sonrasında tüm fotoğraflar, kişi listesi, banka giriş bilgileri ve diğer tüm bilgiler başkaları tarafından kolaylıkla elde edilebilmekte ve kontrol edilebilmektedir.

Son Güncelleme: 08.04.2020 11:13
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