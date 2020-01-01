Android telefonlarda internet paylaşımı işlemleri

İntenet artık günümüzün en vazgeçilmez ögeleri arasına girdi. Hemen herkes her an bir intenet bağlantısına ihtiyaç duyabiliyor. Fakat bazı durumlarda telefon kullanıcılarının intenet paketi bitebilir. Bu hallerde insanlar yanındakinden intenet paylaşımı açmasını istemektedir.

İntenet paylaşımından intenete girmek için cihaza ait şifrenin girilmesi gerekmektedir. Bu şifreler cihazın güvenliği açısından çok önemlidir.

Android Telefonlarda İntenet Paylaşımı

İntenet paketleri biten kişiler yanındakilerden intenet paylaşımını açmasını istemektedir. Android cihazlardaki intenet paylaşımı, cep telefonundaki mobil veriyi paylaşmasıyla gerçekleşmektedir. İntenet paylaşımı açılan telefona birden fazla kişi bağlanabilmektedir.

Android Telefonlarda İntenet Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Android telefonlarda intenet paylaşımını açmak için Tether veya HotSpot özelliklerinden bir tanesinin açılması gerekir. Bu özellikler intenetin güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlayacaktır.

Android telefonlarda intenet paylaşımı yapmak için ayarlar bölümüne girmek gerekiyor. İntenet paylaşımının yapılmasıyla Wi-Fi özelliği olan her cihaz telefonun intenetine bağlanabilir. Android cihazlarda intenet paylaşımı için ilke olarak ayarlar bölümüne girilmelidir.

Bu ekrandan “Bağlantı” seçeneğine tıklanmalıdır. Daha sonra bağlantı bölümündeki “İntenet Paylaşımı” bölümüne girilmelidir.

Bu ekrandan “Wifi Hotspot” yazan kısma basılmalıdır ve buradan da Wifi Hotspot ayarları yapılmalıdır.

Telefonun inteneti için buradan bir şifre belirlenmelidir. Bu şifre en az 8 karakterden oluşmalıdır. Ayrıca aynı ekrandan paylaşıma kaç kişinin bağlanacağına da karar verilebilir. Seçimlerin yapılmasının ardından kaydetme yapılır ve Wifi Hotspot özelliği kullanıma hazır olur.

İntenet paylaşımı olan cihaza bağlanmak isteyen kişiler telefona ait Wifi şifresini girerek bağlantıyı sağlayabilir.

İntenet paylaşımı kapatılmak istendiğinde yine aynı ekrandan kapatılabilir.

Android Telefonlarda İntenet Paylaşımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Android telefonlardan intenet paylaşımı sırasında bazı şeylere dikkat edilmesi gerekir. Telefonlarda intenet paylaşımı yapmak pilin çok fazla tükenmesine yol açacaktır.

Ayrıca paylaşım sırasında şifre belirlemek gerekir. Şifre belirlenmemesi halinde bağlantı herkese açık hale gelir. Paylaşım sırasında intenet kotasının ne kadar kullanıldığına da dikkat edilmelidir. Paylaşım sırasında çok fazla intenet kullanımı olursa paket bitebilir.