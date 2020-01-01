İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430

Android telefonlarda internet paylaşımı işlemleri

İnternete ihtiyaç duyan kişiler bazı durumlardaki yanındakilerden internet paylaşımı yapmasını istemektedir. Android telefonlarda internet paylaşımı yapmak için bazı adımları takip etmek gerekmektedir.

01 Ocak 2020 Çarşamba 04:27
Android telefonlarda internet paylaşımı işlemleri

İntenet artık günümüzün en vazgeçilmez ögeleri arasına girdi. Hemen herkes her an bir intenet bağlantısına ihtiyaç duyabiliyor. Fakat bazı durumlarda telefon kullanıcılarının intenet paketi bitebilir. Bu hallerde insanlar yanındakinden intenet paylaşımı açmasını istemektedir.

İntenet paylaşımından intenete girmek için cihaza ait şifrenin girilmesi gerekmektedir. Bu şifreler cihazın güvenliği açısından çok önemlidir.

Android Telefonlarda İntenet Paylaşımı

İntenet paketleri biten kişiler yanındakilerden intenet paylaşımını açmasını istemektedir. Android cihazlardaki intenet paylaşımı, cep telefonundaki mobil veriyi paylaşmasıyla gerçekleşmektedir. İntenet paylaşımı açılan telefona birden fazla kişi bağlanabilmektedir.

Android Telefonlarda İntenet Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Android telefonlarda intenet paylaşımını açmak için Tether veya HotSpot özelliklerinden bir tanesinin açılması gerekir. Bu özellikler intenetin güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlayacaktır.

Android telefonlarda intenet paylaşımı yapmak için ayarlar bölümüne girmek gerekiyor. İntenet paylaşımının yapılmasıyla Wi-Fi özelliği olan her cihaz telefonun intenetine bağlanabilir. Android cihazlarda intenet paylaşımı için ilke olarak ayarlar bölümüne girilmelidir.

Bu ekrandan “Bağlantı” seçeneğine tıklanmalıdır. Daha sonra bağlantı bölümündeki “İntenet Paylaşımı” bölümüne girilmelidir.

Bu ekrandan “Wifi Hotspot” yazan kısma basılmalıdır ve buradan da Wifi Hotspot ayarları yapılmalıdır.

Telefonun inteneti için buradan bir şifre belirlenmelidir. Bu şifre en az 8 karakterden oluşmalıdır. Ayrıca aynı ekrandan paylaşıma kaç kişinin bağlanacağına da karar verilebilir. Seçimlerin yapılmasının ardından kaydetme yapılır ve Wifi Hotspot özelliği kullanıma hazır olur.

İntenet paylaşımı olan cihaza bağlanmak isteyen kişiler telefona ait Wifi şifresini girerek bağlantıyı sağlayabilir.

İntenet paylaşımı kapatılmak istendiğinde yine aynı ekrandan kapatılabilir.

Android Telefonlarda İntenet Paylaşımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Android telefonlardan intenet paylaşımı sırasında bazı şeylere dikkat edilmesi gerekir. Telefonlarda intenet paylaşımı yapmak pilin çok fazla tükenmesine yol açacaktır.

Ayrıca paylaşım sırasında şifre belirlemek gerekir. Şifre belirlenmemesi halinde bağlantı herkese açık hale gelir. Paylaşım sırasında intenet kotasının ne kadar kullanıldığına da dikkat edilmelidir. Paylaşım sırasında çok fazla intenet kullanımı olursa paket bitebilir.

Son Güncelleme: 01.01.2020 04:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli otomobil tüm özellikleri ile tanıtıldı
Yerli otomobil tüm özellikleri ile tanıtıldı
Google uygulamasından bir yenilik daha! Yeni eklentiyle izleme listesi butonu geliyor
Google uygulamasından bir yenilik daha! Yeni eklentiyle izleme listesi butonu geliyor
Wikipedia kurucusu Jimmy Wales’den Türk bayraklı paylaşım
Wikipedia kurucusu Jimmy Wales’den Türk bayraklı paylaşım
Üretimi Çin’de gerçekleşen ilk Teslalar teslim edilmeye hazırlanıyor!
Üretimi Çin’de gerçekleşen ilk Teslalar teslim edilmeye hazırlanıyor!
Xiaomi kadınlara özel yuvarlak ekranlı akıllı saat çıkarıyor!
Xiaomi kadınlara özel yuvarlak ekranlı akıllı saat çıkarıyor!
2019 yılında en çok tercih edilen telefon modelleri
2019 yılında en çok tercih edilen telefon modelleri

Popüler Haberler

KYK borçların faizlerinin silinmesi için kapsamlı bir kanun teklifi
Atiye dizisi ücretsiz nasıl izlenir? Atiye Netflix ücretsiz izleme yöntemleri
Fox TV Seç Birini başvuru formu ve şartları
Sıfır Bir filmi ne zaman vizyona girecek? Film fragmanı ve film afişi yayınlandı!
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü TV'de ilk kez 1 Ocak Çarşamba günü FOX TV'de yayınlanacak
Rüyada bok görmek ne demektir? Rüyada dışkı görmek ne anlama gelir, tabiri nedir?
Tuvana Türkay çıplak küvet görüntüleri ile klibinden çok konuşuldu!
2020 vergi ve harç takvimi belli oldu
Ferhat ile Şirin final mi yaptı?
2020 Asgari ücretli gelir vergisi dilimleri belli oldu
Happy Center indirim günleri 24-31 Aralık 2019 kataloğu
Kimlik randevusu nasıl alınır? Yeni çipli kimlik için yenileme randevusu alma işlemleri
Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve harç ücretleri
2020 yılbaşı haftası diziler yayınlanacak mı? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Yemekteyiz Emine Sursavur yarışmadan elendi mi? Emine Sursavur neden diskalifiye oldu? Yemekteyiz'de diskalifiye şoku!
Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet GİB vergi borcu sorgulama ve öğrenme işlemleri
Milli piyango amorti numaraları kaç? 2020 Milli piyango amorti numaraları ve amorti kazancı kaç tl?
0,79 faizli konut kredileri için yapılandırma olacak mı?
Günlük burç yorumları 2 Ocak 2020 Perşembe - Burcunuz bugün sizin için neler söylüyor?
Ev ipotekli ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? İpotekli ihtiyaç kredisi veren bankalar
Engelli raporu hesaplama nasıl yapılır? 2020 Örnek engelli raporu hesaplama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.