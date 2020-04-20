Apple Card'a rakip akıllı Google Card geliyor

Akıllı ve hızlı ödeme işlemini yapan Google Card, Apple şirketi tarafından önceden kullanıcılarına sunmuş olduğu bir sistemdir. Apple Card ilk çıktığı zaman kullanıcılardan tam not almıştı.

Apple Card’a rakip Google Card geliyor

Diğer bir taraftan ise Huawei firması tarafından da bu konu hakkında bir çalışma gerçekleştirerek Huawei Card duyurusu paylaşmıştı. Huawei şirketi ayrıca kartın özelliklerini de paylaşarak, kullanıcılarına oldukça önemli sözler vermişti.

Akıllı Google Card geliyor

Bir süre önce kullanıma açılan Apple Card’ın karşısına, içerisinde aynı özellikleri barındıran Google Card çıktı. Bu kart sayesinde banka kartı gibi işlem yapılabilecek. Firma tarafından bu işlem için Stanford Federal Credit unşon ve Citi adlı şirketler ile anlaşmaya varacak.

Alışveriş yapmak için kullanılacak olan bu kart, temassız işlemler için de kullanılabilecek. Bunlar ile birlikte akıllı telefonlar üzerinden Bluetooth ile bağlanılarak ödemeler gerçekleştirilecek ve sanal kart oluşturularak kullanılabilecek.

Google Pay tarzında bir uygulama olan kartın çoğu etkinliklerini gözleyecek olan kullanıcılar, kartlarının kayıp veya çalıntı durumlarında işlemlerini uygulama üzerinden yapabilecek.

Kartın hangi tarihte kullanılmaya başlayacağı ise bilinmiyor.