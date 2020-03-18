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Apple'dan koronavirüs kararı! Mağazalar süresiz olarak kapatıldı

Apple, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını kapsamında mağazalarını süresiz olarak kapattığını duyurdu.

18 Mart 2020 Çarşamba 14:41
Apple'dan koronavirüs kararı! Mağazalar süresiz olarak kapatıldı

Dünya devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz hafta dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm mağazalarını 27 Mart tarihine kadar kapalı tutacağını açıklamıştı.

Alınan tedbir ve önlemler ile birlikte ikinci bir duyuru yapan Apple şirketi yetkilileri tüm mağazaların süresiz olarak kapatıldığını açıkladılar. Yapılan açıklamanın ardında ise müşterile çağrı merkezlerine yönlendirildiler.

Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda yeni bir açıklamaya kadar tüm mağazaların koronavirüsü salgını nedeniyle süresiz olarak kapalı kalacağı belirtilirken “Mağazalarımız ikinci bir duyuruya kadar kapalı. Müşterilerimize ayrıcalıklı bir hizmet vermeye bağlıyız” ifadene yer verildi. Apple kullanıcıları ise bu duyurunun hemen ardından teknik destek sıkıntıları yaşanmaması için çağrı merkezleri ve online işlemlere yönlendirildiler.

Apple'ın İstanbul'da biri Zorlu Center'da biri de Akasya AVM'de olmak üzere 2 mağazası bulunuyor.

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AppleKoronavirüsüKapatma KararıMağaza
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