Apple duyurdu iPhone SE geliyor

Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone modeli için şaşırtıcı bilgiler sızdırılmaya devam ediliyor. 3 renk seçeneğinde satışa sunulması beklenen telefonun 4,7 inç büyüklüğünde olacağı belirtiliyor. Apple'ın resmi sitesinde ortaya çıkan yeni bir detaya göre 2020 yılında çıkacak olan uygun fiyatlı modelin ismi yine iPhone SE olacak.

Webrazzi'nin haberine göre; Tanıtılması beklenen yeni iPhone SE modelinin özellikleri ile ilgili oldu. 9to5Mac tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni iPhone SE modelinin 3 renk seçeneği mevcut,beyaz, siyah ve kırmızı olması bekleniyor. ayrıca depolama alanı ile ilgili 64, 128 ve 256 GB seçeneklerine sahip olması beklenen iPhone SE, gücünü ise Apple tarafından üretilen A13 işlemcisinden alacak.

iPhone SE satış fiyatı ne kadar olacak?

Aplle'ın daha önceden belirtildiği üzere 399 dolar olması bekleniyor. Muhtemelen Türkiye satış fiyatı 400 TL ile 5000 TL aralığında olması bekleniyor.