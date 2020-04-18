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Apple'ın haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı

Apple hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sensor Tower‘ın verdiği bilgilere göre; bazı iPhone ve iPad kullanıcılarından App Store kullanımlarında ve faturalarında manipülasyon yapılarak haksız kazanç sağlanmış.

18 Nisan 2020 Cumartesi 16:28
Apple'ın haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı

Manipülasyon iddialarını belgeler ile ortaya atan Sensor Tower, herkes gibi bu konu hakkında Apple ’dan bir açıklama beklediğini belirtti.
Sophos'dan alınan verilere göre; toplamda 3.6 milyon kez indirilen kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamaların büyük bir kısmı fotoğraf düzenleme, yüz filtresi, QR kod okuma, fal bakma ve astroloji uygulamaları başta geliyor. Bu uygulamalar direkt olarak ana uygulamadan faturalandırma yapmıyor. Kullanıcılara haftalık, aylık veya yıllık üyelik uygulamalarını farkettirmeden sunarak kasasını dolduruyor.  

Apple'ın haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı

App Store’da  bu tarz uygulamalar maalesef ki yer alıyor. Örnek olarak; duvar kağıdı uygulamasını ücretsiz edindiğinizde, Uygulamayı kullanıma açtığınızda size 7 günlük deneme süresi sunacağını daha sonrasında “haftalık” 69,99 TL ücretlendireceğini belirtiyor. Kullanıcılar tam okumadan bu tip kurnaz uygulamalara abonelik onayı verdiği için bu tip ücretlendirmelerle karşı karşıya kalıyorlar.

Üyeliklerin, kullanıcıların kontrolüne bırakılması doğru gibi düşünülebilir. Ancak kullanıcıların Apple’ın uygulamalarından edindikleri abonelik sistemleri ile ne sunduğuna bir göz atması gerekiyor. Yani haftalık 69,99 TL ödeyerek nasıl bir kağıdına sahip olunabilir ki? Bu tamamen kullanıcıyı yasal olarak dolandırmak.

Apple'ın haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı

Peki, fark etmeden başlattığınız abonelikleri nereden göreceksiniz ve nasıl iptal edeceksiniz? Sürpriz faturalar ile karşılaşmamak için yapmanız gereken; iPhone veya iPad’den aşağıdaki adımları uygulayarak aboneliklerinizi görüntüleyebilir ve iptal edebilirsiniz. 

App Store Abonelik nasıl iptal edilir?

Adım: iPhone veya iPad’den Ayarlar’ı açın.

Adım: Profilinize tıklayın.

Adım: Abonelikler bölümüne tıklayın ve Apple ID’nizin şifresi ile giriş yapın.

Adım: Abonelikler bölümünden üyelik başlattığınız uygulamaya tıklayın.

Adım: Aboneliği İptal Et seçeneğine tıklayın.

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