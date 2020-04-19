Apple'ın son sürprizi iPhone SE Plus

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz günlerde kendisine göre uygun fiyatlı olduğu iddia edilen iPhone SE 2020 modelini tanıttı. Telefon, kasa ve görüntüsü itibariyle iPhone 8'in bire bir aynısı olduğu görünüyor fakat donanımsal anlamda tepe modellere göz kırptı. Yani bu da demek oluyor ki Apple, iPhone 8'in kasasını almış ve içerisine iPhone 11'de kullandığı özelliklere yer vermiş.

2020 yılı içerisinde tanıtımı yapılan bir telefon için fazlasıyla demode bir görünüme sahip olan bu tasarım dili, tabii ki de kullanıcılar tarafından pek beğenilmedi. Ayrıca dörtlü kamera sistemlerinin yaygınlaştığı günümüzde arka tarafta tek kameranın kullanılması da eleştirilerin yoğunlaştığı bir başka nokta olarak öne çıktı. Bunun yanı sıra 4.7 inçlik ekran ve düşük batarya kapasitesi de tepki topladığı bir başka konu oldu.

Sürpriz iPhone SE Plus

İkince nesil iPhone SE için yapılan eleştiriler bunlarla da kalmadı. Telefonun yurt dışı fiyatı çok fazla değil gibi görünmemese de, Türkiye fiyatı maalesef yine dudak uçuklattı. Günümüzde tek kameralı, fiziksel butona sahip ve eski olarak görebileceğimiz tasarım ile ortaya çıkan bir model için ortaya çıkan 5.299 TL'lik fiyat etiketi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde kalan Apple, iPhone SE Plus için çalışmalarına devam ediyor. Eleştirilere kulak ardı eden şirket, ikinci nesil iPhone SE modelinin daha büyük ekranlı ve daha büyük bataryalı bir Plus modelini yakın zamanda sahneye çıkarmak için hazırlık yapıyor. Telefon hakkında henüz herhangi bir detay bulunmuyor.

