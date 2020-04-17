Apple, iPhone SE 2'de koronavirüs detayına yer verdi!

Apple, yeni iPhone SE 2. nesil modelinde koronavirüse ilişkin önemli bir detaya yer veriyor. iPhone SE 2. nesil, firmanın ses getiren eski ve yeniyi harmanlayan yeni bir akıllı telefon modelidir. Red versiyonuyla satın alınabilen iPhone SE 2, koronavirüs çalışmalarının desteklenebilmesi için de kullanılacaktır.

30 Eylül’e kadar yapılacak satışların tamamı coronavirüse aktarılacak

Apple daha önce HIV/AIDS ile mücadele çerçevesinde The Global Fund’a gönderilmek için özel RED cihazlar üretmişti. Şimdilerdeyse iPhone SE’ye ilişkin resmi açıklama yayınlandı.

Apple’ın RED ile yaptığı mutabakat çerçevesinde 30 Eylül’e kadar yapılacak RED iPhone satışlarındaki gelirin tamamı The Global Fund COVID-19 Response Fund’a aktarılacak. Böylelikle sağlık sistemlerine katkıda bulunulacak ve Sahraaltı Afrika’da yürütülmekte olan HIV/AIDS programlarının da korunmasına yardımcı olunacak.

iPhone SE 2 özellikleri

4.7 inç HD retina ekrana sahip iPhone SE 2, Apple A13 Bionic işlemciden güç almaktadır. 7 megapiksel F2.2 diyafram açıklığına sahip kameranın arkasındaysa tek 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunmaktadır. Touch ID parmak izi sensörünün kullanıldığı cihazda Qi kablosuz şarj desteği bulunmaktadır. 64, 128 ve 256 GB depolama seçeneklerini vadeden SE, 3 GB RAM ve 1821 mAh batarya kapasitesine sahiptir. 64 GB iPhone SE 2 Türkiye satış fiyatı ise 5299 TL olarak açıklandı. 64 GB modelin fiyatı 5749 TL iken, 256 GB’lik modelin fiyatı 6599 TL’dir.