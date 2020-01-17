İstanbul
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121475
ALTIN
295.451
DOLAR
5.8941
STERLİN
7.6864
EURO
6.5394

Apple iPhoneları yavaşlatıyor mu?

Milyonlarca kişinin kullandığı İphone marka telefonlar ile ilgili çıkan iddia tüm kullanıcıların ilgisini çekti. Ortaya atılan iddia'ya göre, her yeni gelen güncelleme ile telefonların yavaşladığını öğrenen İphone kullanıcıları, internet üzerinden Apple İphoneları yavaşlatıyor mu? sorusunu aratmaya ve cevap aramaya başladı. İşte tüm soruların cevapları ve diğer detayları.

17 Ocak 2020 Cuma 15:59
Apple iPhoneları yavaşlatıyor mu?

Bundan birkaç yıl önce ülke gündemine oturmuş olan Apple İphone’ları yavaşlatıyor mu iddiaları büyük merak uyandırmıştı. Bu iddialar doğrultusunda tüm akıllı telefon kullanan kişiler, Apple firmasına sert bir şekilde tepkilerini göstermişti ve söz konusu Apple şirketi bu konuya bir açıklık getirmek ve kullanıcılarının da gönlünü almak için  İphone pil değişiminde büyük bir indirim yapmıştı.

APPLE İPHONELARI GERÇEKTEN YAVAŞLATIYOR MU?

Bu iddia üzerinde çok konuşuldu ve üzerinde bir çok test yapıldı. Yapılan testlerden en önemlisi de bu konunun veya iddianın ortaya atılmasında büyük katkı sağlayan bir YouTube videosu, iphone 6 cihazının pili değiştirilmeden önceki performansı ve telefonun pilinin değiştirildikten sonraki performansını yayınlaması, bu iddiayı kanıtlar nitelikteydi. Eski bir İphone modelinin pilini değiştirildiği zaman telefon ciddi bir miktarda hızlanarak performans testlerinden yüksek sonuçlar almayı başarıyordu.

İşin aslı Apple düşünüldüğü kadar suçlu değil. Atılan bu adım ile beraber çoğu kullanıcının yaşayacağı bir sorunun önüne geçilmiş oldu. Anlaşılacak bir şekilde anlatacak olursak, telefonunuzun eskimiş bataryası telefonununuz işlemcisine gerekli gücü veremeyecek kadar zorlandığı durumda telefonunuzda ani bir kapanma hali söz konusu olabiliyordu.

Ancak bizce, İphone telefon modellerinin eskidikçe, Apple tarafından gönderilen güncellemeler ile birlikte donanım stabilizasyonu açısından daha dikkatli ayarlanabilir yani İOS 13 işletim sistemini kullanmak için mecburen İphone XS max almanız gibi bir mantık yoktur ve telefonun kendi donanımına uygun sürümleri yayınlamalı, bu konu ile ilgili ufak stratejik hileler yaptığını da gözden kaçırmamak gerekli.

Son Güncelleme: 17.01.2020 15:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk bilim insanından gurur verdiren başarı; Betül Kaçar NASA'ya kabul edildi
Türk bilim insanından gurur verdiren başarı; Betül Kaçar NASA'ya kabul edildi
WhatsApp, reklam gösterme işini askıya aldı
WhatsApp, reklam gösterme işini askıya aldı
Yerli otomobilin yetenekleri ve özellikleri ile ilgili yeni video paylaşıldı!
Yerli otomobilin yetenekleri ve özellikleri ile ilgili yeni video paylaşıldı!
Wikipedia 2.5 yıl sonra yeniden erişime açıldı
Wikipedia 2.5 yıl sonra yeniden erişime açıldı
Instagram, Web Sürümüne direct mesaj özelliğini ekledi
Instagram, Web Sürümüne direct mesaj özelliğini ekledi
Netflix yardım, destek ve şikayetleri nerden yapılır? Netflix müşteri hizmetleri bilgileri
Netflix yardım, destek ve şikayetleri nerden yapılır? Netflix müşteri hizmetleri bilgileri

Popüler Haberler

Benimle Söyle Enis Arıkan kimdir? Sunucu Enis Arıkan hakkında bilgiler
2020 Mazot gübre destekleme ödemeleri ne zaman yapılacak? Mazot gübre destekleme ödeme tarihleri
Viran dizisi ne zaman başlayacak? Viran dizisi oyuncuları ve konusu
Babil Çocuk oyuncu Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Beren Kasımoğulları hakkında bilgiler
Babil Egemen kimdir? Gerçek adı nedir? Ozan Güven rol aldığı yapımlar ve diziler
Ferhat ile Şirin dizisi neden yok? Fox TV Ferhat ile Şirin dizisi bitti mi, final yaptı mı?
Hafta sonu İstanbul’da hangi noterler nöbetçi? 18 – 19 Ocak Cumartesi ve Pazar İstanbul nöbetçi noterler
2020 Küçükbaş hayvancılık desteklemesi ne zaman yapılacak? 2020 Küçükbaş hayvan destek başvuru şartları
Kanal D haber sunucusu Buket Aydın kimdir, kaç yaşında? Buket Aydın hakkında bilgiler
Kadın dizisine Bahar ve Arif'in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı!
Günlük burç yorumları 16 Ocak 2020 Perşembe - Gündelik hayatınıza astrolojik falınız nasıl etki edecek?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlardan İstanbul'a beklenen kar yağışı için tarih!
Dualı cuma mesajları 17 Ocak Cuma Whatsapp resimli cuma hadisleri
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı
Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 10 Ocak Cuma 2020
Windows sistem temizliği ve hızlandırma yöntemleri
EKPSS 2020 engelli memur alımı sınavı ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman?
Babil ne demektir? Babil kelime anlamı nedir? TDK babil anlamı ve kullanımı
Nöbetçi noterler - 18 – 19 Ocak 2020 Cumartesi ve Pazar il il nöbetçi noter listesi
Taksim dayı kimdir? Taksim dayının gerçek adı nedir? Taksim dayı nerede yaşıyor?
Betül Kaçar kimdir? NASA'ya kabul edilen Türk bilim kadını Betül Kaçar hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.