Apple iPhoneları yavaşlatıyor mu?

Bundan birkaç yıl önce ülke gündemine oturmuş olan Apple İphone’ları yavaşlatıyor mu iddiaları büyük merak uyandırmıştı. Bu iddialar doğrultusunda tüm akıllı telefon kullanan kişiler, Apple firmasına sert bir şekilde tepkilerini göstermişti ve söz konusu Apple şirketi bu konuya bir açıklık getirmek ve kullanıcılarının da gönlünü almak için İphone pil değişiminde büyük bir indirim yapmıştı.

APPLE İPHONELARI GERÇEKTEN YAVAŞLATIYOR MU?

Bu iddia üzerinde çok konuşuldu ve üzerinde bir çok test yapıldı. Yapılan testlerden en önemlisi de bu konunun veya iddianın ortaya atılmasında büyük katkı sağlayan bir YouTube videosu, iphone 6 cihazının pili değiştirilmeden önceki performansı ve telefonun pilinin değiştirildikten sonraki performansını yayınlaması, bu iddiayı kanıtlar nitelikteydi. Eski bir İphone modelinin pilini değiştirildiği zaman telefon ciddi bir miktarda hızlanarak performans testlerinden yüksek sonuçlar almayı başarıyordu.

İşin aslı Apple düşünüldüğü kadar suçlu değil. Atılan bu adım ile beraber çoğu kullanıcının yaşayacağı bir sorunun önüne geçilmiş oldu. Anlaşılacak bir şekilde anlatacak olursak, telefonunuzun eskimiş bataryası telefonununuz işlemcisine gerekli gücü veremeyecek kadar zorlandığı durumda telefonunuzda ani bir kapanma hali söz konusu olabiliyordu.

Ancak bizce, İphone telefon modellerinin eskidikçe, Apple tarafından gönderilen güncellemeler ile birlikte donanım stabilizasyonu açısından daha dikkatli ayarlanabilir yani İOS 13 işletim sistemini kullanmak için mecburen İphone XS max almanız gibi bir mantık yoktur ve telefonun kendi donanımına uygun sürümleri yayınlamalı, bu konu ile ilgili ufak stratejik hileler yaptığını da gözden kaçırmamak gerekli.