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Apple, korona virüsü molası verdi! Çin'deki tüm mağazalar kapandı

Apple şirketi bir açıklama yaparak Çin'de bulunan tüm mağazalarını korona virüsü nedeniyle 9 Şubat tarihine kadar kapatacağını duyurdu.

01 Şubat 2020 Cumartesi 14:31
Apple, korona virüsü molası verdi! Çin'deki tüm mağazalar kapandı

Teknoloji devi Apple, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle ülkede bulunan mağazalarını geçici olraka kapatma kararı aldığını bildirdi. Ülkeye yayılan ve tüm Dünya'da panik durumu yaşatan korona virüsünden dolayı ülkedeki tüm Apple mağazaları 9 Şubat tarihine kadar kapalı olarak kalacak.

Diğer taraftan Çin’de başlayan salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 259’a yükselirken, ülkelerin yanı sıra çok uluslu şirketler de acil durum alarmları verdi. Çin'de bulunan ve dünya çapında bir çok faaliyet gösteren büyük şirketlerin korona virüsü salgını nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini askıya almasının ardından Apple, ofis ve çalışanların sağlıklarının daha önemli oldukları kanısıyla böyle bir karar alındığını açıkladı.

Şirket açıklamasında ayrıva mümkün olan en kısa süre içerisinde mağazaları yeniden açmak istediklerini de belirtti.

Anahtar Kelimeler:
AppleçinKorona Virüsü
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