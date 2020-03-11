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Apple salgın için tedbirlerini açıkladı

Teknoloji devi Apple, dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınına karşı "Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz" konulu bir rehber yayınladı.

11 Mart 2020 Çarşamba 21:57
Apple salgın için tedbirlerini açıkladı

Çin'de ortaya çıkıp neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi (küresel salgın) olarak ilan ettiği Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada önlemler alınmaya devam ediyor. 

Apple


Teknoloji devi Apple da kullanıcıları için ürünlerin nasıl temizlenebileceği konusunda destek sayfasından yeno bilgiler paylaştı.
Apple, rünlerin temizliğinde daha önce de "Temizlik ürünleri kullanmayın" uyarısında bulunmuştu.  Apple’ın güncellenen kılavuzunda Apple ürünlerinin temizlenmesi ve daha hijyenik olması için alkollü mendil ya da dezenfeksiyon mendili öneriliyor.
Apple klavuzunda şu şekilde açıklama yaptı:
“Apple ürününüzün ekran, klavye veya diğer dış yüzeyler gibi sert, gözeneksiz yüzeylerini yüzde 70 izopropil alkollü mendil ya da clorox dezenfeksiyon mendili kullanarak nazikçe silebilirsiniz.”

Apple


Ayrıca Apple CEO'su Tim Cook, Koronavirüs salgınına karşı dünya genelindeki pek çok Apple çalışanlarının ofislere gitmek zorunda olmadığını ve evden çalışmalarını önerdi. 

Son Güncelleme: 11.03.2020 22:08
Anahtar Kelimeler:
AppleKoronavirüsHijyenTelefonTablet
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