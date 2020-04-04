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Apple Siri'yi geliştirmek için hangi firmayı bünyesine kattı?

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, kısa süre önce Siri uygulamasını geliştirmek için bünyesine yeni firma daha kattı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 21:11
Apple Siri'yi geliştirmek için hangi firmayı bünyesine kattı?

Apple ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek adına, elinde bulundurduğu maddi gücünü kullanarak firmaları bünyesine katmaya devam ediyor. Bu bağlamda yapılan en son girişim Voysis'i satın almak oldu. Voysis bilgisayar sistemlerinin konuştuğumuz dili anlamasına yardımcı olmak için yapay zeka sistemleri geliştiren firma olarak hizmet vermektedir. Dijital asistan Siri'yi geliştirmeye yardımcı olacak yapay zeka çalışmalarının olması elbette Siri'nin kullanıcıları daha iyi anlaması ve yönlendirmeleri konusunda faydalı olacaktır. Yapılan açıklamaya göre Siri'nin kullanıcıları daha iyi anlamasının yanı sıra yapay zekanıın konuşma kısmında da geliştirmeler yapacağı belirtiliyor.
 

Anahtar Kelimeler:
AppleYapay ZekaSiri
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