Apple Siri'yi geliştirmek için hangi firmayı bünyesine kattı?

ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek adına, elinde bulundurduğu maddi gücünü kullanarak firmaları bünyesine katmaya devam ediyor. Bu bağlamda yapılan en son girişim Voysis'i satın almak oldu. Voysis bilgisayar sistemlerinin konuştuğumuz dili anlamasına yardımcı olmak içinsistemleri geliştiren firma olarak hizmet vermektedir. Dijital asistan'yi geliştirmeye yardımcı olacak yapay zeka çalışmalarının olması elbette Siri'nin kullanıcıları daha iyi anlaması ve yönlendirmeleri konusunda faydalı olacaktır. Yapılan açıklamaya göre Siri'nin kullanıcıları daha iyi anlamasının yanı sıra yapay zekanıın konuşma kısmında da geliştirmeler yapacağı belirtiliyor.