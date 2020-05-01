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Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek

Aslında pek konuşulmuyor olsa da Apple Watch Series 6, birkaç ay sonra piyasalarda görünecek. Eylül ayında iPhone 12 serisi ile birlikte tanıtımı gerçekleştirilmesi planlanan akıllı saatin bazı özellikleri sızdırıldı.

01 Mayıs 2020 Cuma 16:52
Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek

Apple Watch Series 6 akıl ve zihin sağlığımızı takip edebilecek
Aynı zamanda bir YouTuber olan Nikias Molina’nın sızdırdığı haberlere göre Apple’ın yeni saati uyku takibi, nabız oksimetresi ve zihinsel sağlık “anormalliklerini” tespit edebilme yeteneği ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Zihinsel sağlık konusu şimdiden büyük bir merak konusu olarak konuşulmaya başlandı.

Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek

Sağlık konusunda neredeyse tüm verileri takip etmeyi başarabilen saatin, dahili bir uyku takip özelliğine sahip olmaması epey eleştirildi. Çeşitli alternatifler bulunuyor olsa da, Apple’ın kendi çözümünü kullanıcılara ulaştırabilecek olması sevindirici.

Nabız oksimetresi ilk olarak Mart ayında ortaya çıkarılmıştı. Özellikle tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği bu dönemde, kullanıcıyı ciğerlerinin durumu konusunda uyararak hayat kurtarabilen oldukça yararlı bir özellik olarak görünüyor. Bunun yanı sıra yeni akıllı saatin, panik atakları ve stresi tespit edebileceği de söyleniyor. Bu sayede zihinsel stres sorunlarına yardımcı olacak.

Tüm bunlara ek olarak daha iyi bir işlemci (S6) ve daha iyi bir pil ömrü ile kullanıcıların karşısında olacak.
 

Son Güncelleme: 01.05.2020 16:53
Anahtar Kelimeler:
AppleSağlıkIOSSaatXiaomiOppoAkıllıWatch6ZihinNabız
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