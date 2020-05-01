Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek

Apple Watch Series 6 akıl ve zihin sağlığımızı takip edebilecek

Aynı zamanda bir YouTuber olan Nikias Molina’nın sızdırdığı haberlere göre Apple’ın yeni saati uyku takibi, nabız oksimetresi ve zihinsel sağlık “anormalliklerini” tespit edebilme yeteneği ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Zihinsel sağlık konusu şimdiden büyük bir merak konusu olarak konuşulmaya başlandı.

Sağlık konusunda neredeyse tüm verileri takip etmeyi başarabilen saatin, dahili bir uyku takip özelliğine sahip olmaması epey eleştirildi. Çeşitli alternatifler bulunuyor olsa da, Apple’ın kendi çözümünü kullanıcılara ulaştırabilecek olması sevindirici.

Nabız oksimetresi ilk olarak Mart ayında ortaya çıkarılmıştı. Özellikle tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği bu dönemde, kullanıcıyı ciğerlerinin durumu konusunda uyararak hayat kurtarabilen oldukça yararlı bir özellik olarak görünüyor. Bunun yanı sıra yeni akıllı saatin, panik atakları ve stresi tespit edebileceği de söyleniyor. Bu sayede zihinsel stres sorunlarına yardımcı olacak.

Tüm bunlara ek olarak daha iyi bir işlemci (S6) ve daha iyi bir pil ömrü ile kullanıcıların karşısında olacak.

