Apple yeni modeli İphone 12, İphone 11 den ucuz olacak

Amerika'da 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan iPhone 11, özellikle Pixel 4 ve yeni piyasaya sürülen Galaxy S20 ile kıyaslandığında Apple’ın elini güçlendiren büyük bir koz olarak görünmüştü. Eylül ayında piyasaya çıkarıldığı günden itibaren sürekli olarak diğer telefonlardan daha iyi satış rakamları yakalayan giriş seviyesi iPhone 11, birçok kişi için satın alınabilecek en iyi ve en yeni iPhone olarak değerlendiriliyor.

Apple'ın mevcut satış rakamlarından memnun olacak ki yeni iPhone 12’yi iPhone 11’den bile ucuza satacak gibi görünüyor. Bu iddialar, Apple’a yakın olduğu bilinen kaynaklar tarafından paylaşılan bir rapordan geliyor. Rapora göre Apple, yeni nesil iPhone 12 serisinin giriş seviyesi cihazında Çinli ekran üreticisi BOE tarafından üretilen OLED panelleri kullanacak ve cihazların maliyeti daha da azaltılacak.

Fiyatlandırma konusuna değinecek olursak UBI Research analisti ve endüstri uzmanı olan Chung-Hoon Lee, 5,4 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak iPhone 12’nin tehmini olarak 600 ila 700 dolar arasında olabileceğini söylüyor. Lee, ayrıca BOE’nin ekran için Apple’a daha iyi bir fiyat sunabileceğini konusunda da iddialı.

Ailenin diğer yeni üyelerine gelecek olursak kaynaklar, 6,1 inçlik LCD yerine OLED ekranla gelecek iPhone 12’nin 750 dolara mal olacağını iletildi. Bununla birlikte Cupertinolu şirketin, bu yıl 6,1 inç iPhone 12 Pro ve 6,7 inç iPhone 12 Pro Max olmak üzere iki adet de Pro modeli ile de piyasada olması bekleniyor. Bu modellerin fiyatlarınınsa sırasıyla 999 dolar ve 1.099 dolardan başlaması muhtemel görünüyor.

Tüm bu iddiaları daha ilginç yapan şey ise , 2020’de piyasaya sürülecek yeni iPhone’ların hepsinin 5G’yi destekleyecek olması. Bildiğiniz gibi Samsung, bu yılın başlarında tanıttığı 5G destekli Galaxy S20’lerde fiyatları bir hayli yüskeltmişti. Tüm bu fiyat iddialarının gerçek olup olmadığını ancak ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır.