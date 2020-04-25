İstanbul 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Apple yeni modeli İphone 12, İphone 11 den ucuz olacak

Apple'a yakın olduğu bilinen kaynaklar tarafından yayınlanan raporda, Apple'nin yeni üyesi iPhone 12 serisinde görmemiz muhtemel olan fiyatları ortaya çıkardı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:41
Apple yeni modeli İphone 12, İphone 11 den ucuz olacak

Amerika'da 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan iPhone 11, özellikle Pixel 4 ve yeni piyasaya sürülen Galaxy S20 ile kıyaslandığında Apple’ın elini güçlendiren büyük bir koz olarak görünmüştü. Eylül ayında piyasaya çıkarıldığı günden itibaren sürekli olarak diğer telefonlardan daha iyi satış rakamları yakalayan giriş seviyesi iPhone 11, birçok kişi için satın alınabilecek en iyi ve en yeni iPhone olarak değerlendiriliyor.

Apple yeni modeli İphone 12, İphone 11 den ucuz olacak

Apple'ın mevcut satış rakamlarından memnun olacak ki yeni iPhone 12’yi iPhone 11’den bile ucuza satacak gibi görünüyor. Bu iddialar, Apple’a yakın olduğu bilinen kaynaklar tarafından paylaşılan bir rapordan geliyor. Rapora göre Apple, yeni nesil iPhone 12 serisinin giriş seviyesi cihazında Çinli ekran üreticisi BOE tarafından üretilen OLED panelleri kullanacak ve cihazların maliyeti daha da azaltılacak.

Fiyatlandırma konusuna değinecek olursak UBI Research analisti ve endüstri uzmanı olan Chung-Hoon Lee, 5,4 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak iPhone 12’nin tehmini olarak 600 ila 700 dolar arasında olabileceğini söylüyor. Lee, ayrıca BOE’nin ekran için Apple’a daha iyi bir fiyat sunabileceğini konusunda da iddialı.

Apple yeni modeli İphone 12, İphone 11 den ucuz olacak

Ailenin diğer yeni üyelerine gelecek olursak kaynaklar, 6,1 inçlik LCD yerine OLED ekranla gelecek iPhone 12’nin 750 dolara mal olacağını iletildi. Bununla birlikte Cupertinolu şirketin, bu yıl 6,1 inç iPhone 12 Pro ve 6,7 inç iPhone 12 Pro Max olmak üzere iki adet de Pro modeli ile de piyasada olması bekleniyor. Bu modellerin fiyatlarınınsa sırasıyla 999 dolar ve 1.099 dolardan başlaması muhtemel görünüyor.

Tüm bu iddiaları daha ilginç yapan şey ise , 2020’de piyasaya sürülecek yeni iPhone’ların hepsinin 5G’yi destekleyecek olması. Bildiğiniz gibi Samsung, bu yılın başlarında tanıttığı 5G destekli Galaxy S20’lerde fiyatları bir hayli yüskeltmişti. Tüm bu fiyat iddialarının gerçek olup olmadığını ancak ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır.

Anahtar Kelimeler:
AppleIPhoneAkıllı TelefonAndroidIOS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Xiaomi, selfie kamerasında sınırları zorluyor
Xiaomi, selfie kamerasında sınırları zorluyor
WhatsApp konferans görüntülü grup arama kişi sayısını arttırıyor
WhatsApp konferans görüntülü grup arama kişi sayısını arttırıyor
Akıllı telefon kullanıcıları dikkat!! Telefonunuz çökebilir
Akıllı telefon kullanıcıları dikkat!! Telefonunuz çökebilir
Online oyun sevenler XCOM 2'yi 1 hafta ücretsiz oynayabilecek
Online oyun sevenler XCOM 2'yi 1 hafta ücretsiz oynayabilecek
Oyun sevenlere müjde! Epic Game ücretsiz oyunlarına yenisini ekledi
Oyun sevenlere müjde! Epic Game ücretsiz oyunlarına yenisini ekledi
Xiaomi Mi A3, için yeni güncelleme geliyor
Xiaomi Mi A3, için yeni güncelleme geliyor

Popüler Haberler

Göz kanlanması neden olur, hastalık belirtisi midir? Göz kanlanmasının sebepleri
Boşanan kadınlara ve eşi vefat eden kadınlara verilen devlet destekleri nelerdir?
Günlük Burç Yorumları 26 Nisan 2020 Pazar
Yunus Emre Akkor kimdir? ATV Yunus Emre Akkor ile İftara Ne Pişirsem sunucusu hakkında bilgiler
2020 Hayat sigortası ölüm yazminatı hesaplama nasıl yapılır? Ölüm tazminatı nereden alınır?
Devlet 960 TL kira yardım başvurusu gerekli belgeleri
Kalk Gidelim Seyfettin Dal kimdir? Gerçek adı nedir? Ufuk Özkan hakkında bilgiler
Koronavirüs için maddi yardım yapan iş adamları ve zenginler
Huawei MatePad özellikleri ve fiyatı tanıtıldı
Boşanan kadınlara verilen maddi destekler nelerdir? Dul maaşı nasıl sorgulanır?
EYT'lilere Corona virüs salgını erken emeklilik getirir mi?
Takma kirpik kullanmak zararlı mı? Takma kirpik nasıl kullanılır?
Yeni Facebook kuralı Fotoğraflar izinsiz kullanılabilecek iddiası doğru mu, kural yürürlüğe girecek konusu nedir?
Günlük Burç Yorumları 19 Nisan Pazar - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell internet neden yavaş? 24 Nisan Cumartesi Whatsapp, İnstagram ve Facebook neden yavaş?
BluTV Saygı – Bir Ercüment Çözer dizisi ne zaman başlayacak? Saygı dizisi tanıtım fragmanı
Survivor 2020 57. Bölüm tanıtım fragmanı 25 Nisan Cumartesi
Elif dizisi bitti mi? Yeni sezonda devam edecek mi?
Carrefour market 23-29 Nisan 2020 ramazan indirimli ürünleri
Netflix'te After Life 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te After Life yeni sezon tarihi belli oldu!
Diriliş Ertuğrul tekrar bölümleri hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.