Apple’ın Kulak Üstü Kulaklığı 'AirPods Studio' hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

2014 yılında Beats Electronics’i satın aldıktan sonra bu isimle farklı modellerde kulaklıklar satmaya başlayan Apple’ın, uzun süredir kendi markasını taşıyan bir kulak üstü kulaklık üzerinde çalıştığı duyurulmuştu. Halihazırda piyasaya sürdüğü AirPods modelleriyle kablosuz kulak içi kulaklık sektörüne hükmeden şirket, görünüşe göre yeni kulaklığıyla birlikte kulak üstü kulaklık pazarında da hakimiyet kurmak niyetinde.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Apple Post tarafından konsept görüntüleri yayınlanan kulaklıklar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntı haberlerle tanınan Jon Prosser tarafından ortaya atılan iddialarda, Apple’ın yeni kulaklığında AirPods markasına bağlı kalacağı ve kulak üstü kulaklığını ‘AirPods Studio’ olarak adlandıracağından bahsediliyor.

Buna ek olarak paylaştığı payşalımda yeni kulaklığın B515 kod adıyla anılacağını da belirten Prosser, kulaklığın fiyatınınsa 349 dolar olacağını iddia ediliyor. Son tweetinde Apple imzalı kulak üstü kulaklığın tanıtım tarihine değinmeyen isim, daha önceki paylaşımlarındaysa Apple’ın kulaklıklar için WWDC 2020 etkinliğini hedeflediğini söylemişti.

Apple ürünlerinin sızıntıları hakkında oldukça başarılı bir geçmişe sahip olan Jon Prosser, daha önceleri birçok farklı ürünün kodlarını ve beklenen piyasaya çıkış tarihlerini daha ürün tanıtılmadan haftalar önce başarılı bir şekilde tahmin etmişti. Yani Apple’ın yeni kulak üstü kulaklıkları hakkında ortaya atılan bu iddiaların sağlam bir kaynağa dayandığını düşünebiliriz.

Kulaklıklardan ne beklememiz gerektiği konusuna gelecek olursak ünlü analist Ming-Chi Kuo’nun 2018 notu, AirPods’un kablosuz özelliklerinin korunduğu premium kulak üstü kulaklıklar için 'tamamen yeni' bir tasarım kullanılmasını önermişti. Bu noktada fiyatlandırmayı göz önüne aldığımızda AirPods Pro’da yer alan aktif gürültü önleme özelliğini AirPods Studio’da da görmemiz oldukça muhtemel görünüyor.