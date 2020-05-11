Assassin's Creed Valhalla'da yeni hikaye görevleri olduğu ortaya çıktı

Dünyanın en sevilen video oyun serilerinin başında gelen Assassin's Creed’in yeni halkası Valhalla, kullanıcıları bu sefer Vikinglerin hakim olduğu İskandinavya’nın büyüleyici dünyasına götürüyor. Hikaye anlatımı bakımından diğer Assassin's Creed oyunlarından ayrılacağı belirtilen yapım, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk sinematik fragmanı ile büyük bir ilgi toplamıştı.

Almanya merkezli GameNotify adlı internet sitesi, Assassin's Creed Valhalla'nın Alman Ubisoft Store'daki sayfasında, oyunun Season Pass içeriğindeki Beowulf destanını anlatan bir hikaye görevi olacağını göründü. Söz konusu içeriğin açıklamalarında şu ifadeler yer alıyor: “Beowulf Efsanesi’nin arkasındaki acımasız gerçeği keşfedin”

İngilizlerin en eski destanı olduğu bilinen Beowulf, Danimarka halkını Grendel adlı bir canavardan kurtaran Beowulf adındaki güçlü bir İskandinav savaşçısını anlatıyor. Hikaye İskandinavya'da geçtiği için, Assassin's Creed Valhalla’da Beowulf’a dayanan bir içeriğin olması gayet normal.

Serinin 12’inci oyunu olan Valhalla’da, halkını Norveç'ten İngiltere'ye taşımak isteyen korkusuz Viking savaşçısı Eivor karakteri ile oynayacağız. Bu arada Beowulf destanı, 6. yüzyılda yaşanıyor. Valhalla’da ise 9. yüzyıla yolculuk yapacağız, ancak içeriğin açıklamasında yazan “Beowulf Efsanesi’nin arkasındaki acımasız gerçeği keşfedin” ifadesi, Ubisoft'un mitolojiyi bir şekilde farklı yönlendirmek isteyebileceğini düşündürüyor. Ek olarak, oyun için ön sipariş veren kişilerin bonus görev olan The Way of the Berserker'a erken erişim imkanı kazanacaklarını da söylemiş olalım.

Ubisoft’un Ortadoğu bölgesi iletişim sorumlusu Malek Teffaha, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı duyuruda, Valhalla’nın serideki bir önceki oyun olan Odyssey'den "daha kısa ve daha küçük” bir hikayeye sahip olacağını belirtmişti. Valhalla, Norveç'in bazı bölümlerini ve Birleşik Krallık’ın dört ülkesini kapsayan bir harita yer alacak. Assassin's Creed Valhalla’nın ekim ayında oyuncularla buluşması bekleniyor.