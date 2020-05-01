Assassin’s Creed: Valhalla yeni oyunu fiyatı ve sistem gereksinimleri

Assassin’s Creed serisinin yeni oyununun tanıtımı yapıldı. Ubisoft Assassin’s Creed Valhala oyununun tanıtım fragmanını yayınladı. Oyununun tanıtımının ardından sistem gereksinimleri de belli oldu. Oyunun fragmanında en dikkat çeken sahne ise gizli bıçak sahnesinde Eivor’un hayatının kurtarılması oldu.

Assassin’s Creed Valhalla Konusu

Büyük bir Viking akıncısı olan Eivor ve klanını fetih için Britanya’nın yeşil arazilerine götürmektedir. Vahşi düşmanların boy göstereceği bu oyunda çeşitli kalelere baskın yapılacak, klan için yeni yerleşim kurulacak ve Valhall’da zafer kazanmak ve yeni ittifaklar için dünya keşfedilecek.

Ne Zaman Çıkacak?

Assassin’s Creed Valhalla oyunu bu yaz ayı içerisinde piyasaya sürülecek.

Assassin’s Creed Valhalla Fiyatı

Ubisoft Assassin’s Creed serisinin yeni oyununun fiyat listesini belirledi. Oyununun Assassin’s Creed Valhalla Collector’s Edition, Assassin’s Creed Valhalla Ultime Edition, Assassin’s Creed Valhalla Gold Edition ve Assassin’s Creed Valhalla Standard Edition sürümlerini fiyatı belirlendi.

- Assassin’s Creed Valhalla Collector’s Edition: $199.99

- Assassin’s Creed Valhalla Ultime Edition :$119.99

- Assassin’s Creed Valhalla Gold Edition: $99.99

- Assassin’s Creed Valhalla Standard: $59.99

Assasin’s Creed Valhalla Fragmanı

Minimum Sistem Gereksinimleri

- İşletim Sistemi: Win 7 64 ve Üstü

- İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD FX-8320

- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 380 or NVIDIA GeForce GTX 960 2GB

- VRAM: 2GB

- Sistem Hafızası: 8 GB RAM

- Depolama : 50 GB Boş Alan

- DirectX 11 Compatible Graphics Card

Önerilen Sistem Gereksinimleri

- İşletim Sistemi: Win 7 64 ve Üstü

- İşlemci: Intel Core i7-6700K 4-Core 4.0GHz / AMD Ryzen R5 1600

- Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 56 8GB or NVIDIA GeForce GTX 1070

- VRAM: 4GB

- Sistem Hafızası: 16 GB RAM

- Depolama : 50 GB Boş Alan

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