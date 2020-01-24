Avrupa komisyonu'ndan evrensel şarj aleti teklifi

Yapılan öneriye ilk itiraz Amerikan şirketi Apple
'dan geldi,şarj aleti
ücretlerinde rakiplerine göre pahalı olan firma bu kararın ekonomiye zarar vereceğini iddia ediyor. Apple'dan Avrupa komisyonu
'nun evrensel şarj aleti
önerisi hakkında yapılan açıklamada kararın beklendiği gibi yenilik getirmeyeceğini aksine yavaşlatacağını belirtti. Yapılacak olan değişimin ''Avrupadaki müşterilere ve genel olarak ekonomiye zarar vereceği'' vurgusunu yapan Apple yetkilileri ayrıca komisyonun Apple'ın müşterilerine yeni teknolojileri sunma kabiliyetini kısıtlayamayacagının altını çizdi.