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Avrupa komisyonu'ndan evrensel şarj aleti teklifi

Avrupa komisyonu kurumlar arası ilişkiler yetkili Marcos Sefcovic mobil cihazların tamamında kullanılabilecek evrensel şarj cihazı önerisinde bulundu.

24 Ocak 2020 Cuma 16:23
Avrupa komisyonu'ndan evrensel şarj aleti teklifi

Yapılan öneriye ilk itiraz Amerikan şirketi Apple'dan geldi,şarj aleti ücretlerinde rakiplerine göre pahalı olan firma bu kararın ekonomiye zarar vereceğini iddia ediyor. Apple'dan Avrupa komisyonu'nun evrensel şarj aleti önerisi hakkında yapılan açıklamada kararın beklendiği gibi yenilik getirmeyeceğini aksine yavaşlatacağını belirtti. Yapılacak olan değişimin ''Avrupadaki müşterilere ve genel olarak ekonomiye zarar vereceği'' vurgusunu yapan Apple yetkilileri ayrıca komisyonun Apple'ın müşterilerine  yeni teknolojileri sunma kabiliyetini kısıtlayamayacagının altını çizdi.

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AppleAvrupa KomisyonuŞarj AletiEvrensel şarj Aleti
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