Ay ve Mars görevleri için NASA'dan astronot ilanı!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir duyuru yaparak bünyelerinde Ay ve Mars görevlerine göndermek amaçlı yeni astronotlar alacağını açıkladı. NASA yöneticilerinden Jim Bridenstine tarafından Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, "NASA 2 Mart'tan itibaren astronot başvurularını almaya başlayacak. Yeni astronotlarımız yıldızları keşfetmek için gerekli özelliklere sahip olmalı." ifadeleri kullanıldı.

NASA'nın şu an için bünyesinde 48 aktif astronotun olduğunu ve bu birlikleri dahad güçlendirmek için yeni alımlar yapacağı doğrultusunda Bridenstine tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Farklı astronot birliklerinde görevlendirmek üzere yetenekli kadın ve erkekler alacağız" denildi.

Astronot için başvuru yapacak olan adaylar, Artemis Jenerasyonu olarak adlandırılan yeni nesil astronotlardan olmak için sınava tabi tutulacaklar ve sınavlarda başarılı olunması dahilinde, 2024'te yapılması planlanan insanlı ay misyonunda görev alabilecekler.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) resmi, internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre NASA astronotu olmak için gerekli temel şartları Amerikan vatandaşı olması, iyi dereceli bir kurumda mühendislik, biyoloji, bilgisayar ya da matematik gibi alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olması gerekiyor.

Uzay ajansı, yüksek lisans derecesi olmayan astronıt adaylarından bazı öngörülü deneyimleri istiyor. O deneyimler ise şöyle:

- İlgili bir bilim dalındaki doktora programının en az iki senesini tamamlamak,

- Osteopatik tıp doktoru olmak,

- Ulusal çapta tanınan bir okulda test pilotluğu programı bitirmek,

- Adayların ayrıca ilgili alanlarda iki yıllık mesleki deneyim sahibi olması ya da jet uçaklarında en az bin saat kaptan pilotluk yapmış olması gerekiyor,

- NASA 1960'lardan bu yana astronot adayı olarak eğitilecek 350 kişi seçti. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki varlığının 20. yılını kutlayan ajans şimdi de gelecek görevler için "Artemis Jenerasyonu" diye adlandırılan yeni nesil astronotlara ihtiyaç duyduğunu söylüyor.