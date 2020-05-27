Bakanlıktan, 3 GSM şirketine teknik inceleme

Ramazan Bayramı’nda hizmet sağlayıcısı olan 3 GSM operatöründe sorun yaşanması ile ilgili gelen şikayetleri değerlendiren Ulaştırma Bakanlığı, yaşanan durumla ilgili olarak detaylı teknik inceleme süreci başlattı.

Bakanlıktan, 3 GSM şirketine teknik inceleme
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Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında sevdikleri ve aileleriyle telefonda görüşmek isteyen vatandaşlar GSM şirketlerindeki yaşanan yoğunluk nedeniyle istedikleri görüşmeleri gerçekleştiremediler. Binlerce vatandaş aynı anda çağrı merkezleri ve sosyal medya üzerinden operatörlere ulaşarak yaşanan sıkıntıyı dile getirdiler. Şikayet sayısı bir anda arttı fakat durum gece saatlerine geldiğinde düzelebildi.

Haklarında binlerce şikayet alan 3 GSM operatörü, yaptıkları açıklamalarda sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını diğer operatörlerde yaşanan sıkıntının sistemi etkilediğini belirtirken sektör kaynakları da bu açıklamaların üzerine bayramın ilk günü sabah saatlerinde GSM operatörlerinden birine ait sistemin aşırı yükü kaldıramadığı kaydeden bir bildirim yayınladı.

Yaşanan bu gelişmeler ve sıkıntılar üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçerek söz konusu 3 GSM operatörü hakkında bir inceleme başlattı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilfilere göre ilk etapta GSM şirketlerine durumu sorduğunu ve aldıkları cevapların kendilerini tatmin etmediğini bu yüzden Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından detaylı bir inceleme süreci başlatılmasına karar verdikleri öğrenildi. 

Bu duruma benzer biz özellikte 26 Eylül tarihinde İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananmıştı. GSM operatörleri, yaşanan kesinti nedeniyle oldukça fazla eleştirilmiş ve depremden sonra 27 saati bulan iletişim sorunu nedeniyle BTK tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Başlatılan soruşturma sonunda ise 3 GSM şirketine kesintisiz iletişimi sağlayamadıkları gerekçesi ile toplamda 19.5 milyon liralık ceza kesilmişti.


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