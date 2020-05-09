Battlefield 5’e yeni bir karakter ekleniyor

Oyunda ücret karşılığında satın alınabilen kozmetik görünüşlere güncelleme ile bir yenisi ilave ediliyor. 12 Mayıs’ta oyuna gelecek güncelleme ile kozmetik görünüş olarak satın alınabilen Steve Fisher karakteriyle buluşacağız.

Yeni karakteri: Steve FisherOyuna eklenecek yeni elit asker de diğer karakterler gibi mağazadan ücret ödenerek satın alınabiliyor olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü gelecek güncelleme ile karakteri oyunda göreceğimiz duyuruldu. Yeni askerin oyuna eklenmesinin ardından diğer detaylar oyun tarafından paylaşılacak.



Oyuna eklenecek Amerikalı karakterin hobileri savaş ve sinema olarak dikkat çekiyor. Steve, düşman uçaklarını düşürmekle meşgul değilken sinemaya ilgi gösteriyor. Bu karakter canını hiçe sayarak cephede düşmana karşı savaşıyor. Gelin Steve’in detaylarına birlikte bakalım.

Grup: MüttefikÖzel Yakın Muharebe Silahı: Knuckle DusterDoğum Yeri: San Francisco, ABDÖznitelikler: Vatansever, tuhaf, kaygısız

Steve Fisher hakkında paylaşılan bilgilerin yanı sıra karakter için kısa bir tanıtım videosu da yayınlandı. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. 12 Mayıs’ta yayınlanacak olan 6.6 numaralı güncelleme ile karakter oyunumuza eklenmiş olacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 23:12