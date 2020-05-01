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Battlefield yeni oyunu ne zaman çıkacak? Yeni Battlefield oyununun gereksinimleri ve fiyatı hakkında bilgiler

EA Games’in yeni oyunu Battlefield 5 hakkında yeni söylentiler ortaya atıldı. Battlefield yeni oyunu ne zaman çıkacak merak ediliyor. Yeni Battlefield oyunun gereksinimleri ve fiyatı hakkında tüm bilgiler haberimizde.

01 Mayıs 2020 Cuma 21:18
Battlefield yeni oyunu ne zaman çıkacak? Yeni Battlefield oyununun gereksinimleri ve fiyatı hakkında bilgiler

Oyun severlerin heyecanla beklediği yeni Battlefield oyunu hakkında yeni haberler ortaya atıldı. Herkes oyunun istediği gereksinimleri ve fiyatını merak ederken, yapımcı şirketten şok bir karar geldi. DICE şirketi Star Wars: Battlefront II ve Battlefield V oyunlarına olan desteğini azaltma kararı aldı. Şirket yeni Battlefield oyunu için çalışmalara başladı.

2019 yılının Ekim ayında oyun hakkında bir duyuru yapılmıştı ancak bu duyuruda oyun hakkında fazla detay verilmemişti. Son gelen haberlere göre oyunun tüm konsollarda oynanması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtildi. Buna göre yeni Battlefield oyunu bilgisayarın yanı sıra Xbox Series X ve Playstation 5 gibi oyun konsollarında oynanabilecek.

Yeni Battlefield ne zaman çıkacak?

2018 yılında çıkan son oyunun ardından yeni Battlefield oyunu heyecanla bekliyor. Oyunun yapımcı firması EA Games’in yeni Battlefield 5 oyununu 2021 yılında piyasaya sürmek için yoğun bir şekilde çalıştığı söyleniyor. Şuan için kesin bir tarih verilmedi.

 

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Son Güncelleme: 01.05.2020 21:18
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