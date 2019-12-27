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Bein Connect nedir? Bein Connect nereden nasıl izlenir? Bein Connect uygulaması

Digitürk’ün eski ismiyle Dilediğin Zaman platformu Bein Connect Nedir? Birçok film ve dizinin bulunduğu Bein Connect nereden ve nasıl izlenir? Bein Connect uygulaması hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

27 Aralık 2019 Cuma 00:48
Bein Connect nedir? Bein Connect nereden nasıl izlenir? Bein Connect uygulaması

Bein Connect, Digitürk’ün film ve dizileri dilediğiniz zaman izlemenizi sağlayan bir platformudur.  Eski ismi Dilediğin Zaman olan bu platform birçok yerden erişime açıktır. Bein Connect’i cep telefonu, televizyon, bilgisayardan gibi birçok cihazdan kullanmak mümkündür.

Ancak Bein Connect’ten içeriklere erişebilmek için o içeriğin paketinin üyesi olunması gerekmektedir. Öneğin maç takip etmek isteyen kişilerin spor paketine üye olması lazımdır. Aynı zamanda bu platformdan film ya da dizi izleyebilmek için de Digitürk üyesi olunması şarttır.

Bein Connect uygulamasını kullanmak için öncelikle telefonun uygulama marketinden Bein Connect’in uygulaması indirilmelidir. Uygulamayı indirdikten sonra cep telefonu ve şifre ile giriş yaparak tüm bu içerikle erişe bilinmektedir.

Bein Connect’e bilgisayar üzerinden erişmek için ise:

Windows: https://www.microsoft.com/tr-tr/store/p/bein-connect/9wzdncrdppsl

Apple:  https://itunes.apple.com/tr/app/bein-connect/id603336861?l=tr&mt=8

Adreslerini kullanabilirsiniz.

Bunların yanı sıra 4K, Plus IQ ve IQ-HD’larda Ethenet kablosunu kullanarak kullanılabilmektedir.

Bein Connect uygulamasının indirilmesinde ve kullanımında yaşanan sıkıntılar için Digitürk müşteri hizmetlerine telefon ederek birçok sorunun çözümünü sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda paket ve içerik  satın almalarını da müşteri hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Son Güncelleme: 27.12.2019 00:48
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