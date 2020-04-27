Beklenen Honor 10X ismi ile resmileşti

Honor 10X, Honor X10 ismiyle tanıtılacak!

Geçtiğimiz haftalarda sızan bilgilerde Honor’un bir sonraki X serisi akıllı telefonu Honor 10X’in farklı bir isimle geleceğini bizlere düşünddürüyordu. Bazı sızıntılar Honor X10 ismini ortaya çıkarsa da resmi bir şekilde açıklama yapılmamıştı. Bugün, Honor Başkanı Zhao Ming Honor 10X’in Honor X10 olarak yeniden adlandırılacağını ve 5G’ye hazır bir akıllı telefon olarak geleceğini sonunda doğruladı.

Ming, Kirin 820 5G işlemci tarafından desteklenen Honor 30S‘nin Çin’de 5G popülerlik dalgası başlatması durumunda, X serisinin de 5G için önemli olacağını belirtti. Honor’un X serisinin her nesli, şirketin en çok satanlar listesinde olduğu için iç pazarda da iyi karşılandı. Çinli firma geçtiğimiz hafta Honor 9X satışlarının Çin’de 10 milyon adedi aştığını da doğruladı.

Söylentilere göre, Honor’un tüketicilerin Redmi'nin yaklaşmakta olan Redmi 10X 4G telefonuyla karıştırılmasını önlemek için yaklaşan X serisi telefonunu Honor X10 olarak isim verilmesine karar verdiğini iddia ederken, Ming ürünü yeniden adlandırmanın arkasındaki nedeni tam olarak paylaşmadı.

Beklenen Honor X10 özellikleri

Cihaz 1080 x 2400 piksel Full HD Plus çözünürlük sunan 6.63 inç IPS LCD bir ekran ile gelecek. Bununla birlikte 120Hz ekran yenileme hızına sahip olması da beklenenler arasında. Cihazın parmak izi sensörü yan tarafında bulunurken, Kirin 820 5G işlemciden de güç alacak. 22.5W hızlı şarjı destekleyen 4200 mAh bataryadan beslenen cihazın henüz diğer özellikleri bilinmiyor.

