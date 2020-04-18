Beklenen uygun fiyatlı Honor 9X Lite Finlandiya'da tanıtıldı

Honor 9X Lite tanıtıldı! Fiyat ne olacak, özellikleri nelerdir?

Huawei’nin alt markası olan Honor, geçtiğimiz yıl Honor 9X modeli ile karşımıza çıkmıştı. Markanın yeni modeli ise, Honor 9X modelinin uygun fiyatlı bir versiyonu olarak karşımıza çıkan Honor 9X Lite oldu. Finlandiya'da tanıtımı yapılan ve eski seriden biraz daha farklı bir tasarıma sahip tasarım değişikliğine ilave olarak, yenilenmiş teknik özelliklere sahip olan model için merak edilen tüm özellikler açıklandı.

6.5 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan çentikli bir ekrana sahip, Honor 9X Lite, gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor olacak. Ayrıca akıllı telefonda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 3.750 mAh bataryadan beslenen modelin çift arka kamera kurulumuna sahip olduğunu da belirtmeliyiz. Burada 48 Megapiksellik ana kamera ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü yer almakta. Orta seviye olarak adlandırabileceğimiz telefonun önündeki çentikte ise 16 Megapiksel bir selfie kamerası yer aldığını görüyoruz.

Fiyatı ne kadar olacak?

199 Euro fiyat etiketine sahip olan modelin, Siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Honor 9X Lite modelinin Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzüyle gelecek olduğunu da ayrıca söylemeliyiz. Ön siparişleri 30 Nisan‘dan itibaren başlayacak olan ve 14 Mayıs’ta satışa sunulacak.

Honor 9X Lite modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç Full HD+ LCD panel

Depolama: 128 GB

RAM: 4 GB

İşlemci: Kirin 710



Batarya: 3750 mAhArka Kamera: 48 MP f/1.8 ana kamera, 2 MP derinlik sensörüÖn Kamera: 16 MPBağlantı: USB Type-Cİşletim Sistemi: Android 9 Pie (EMUI 9)Renkler: Siyah, Yeşil



