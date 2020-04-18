Beklenen Xiaomi Mi Note 10 Lite ile ne zaman tanışacağız

Türkiye’de hali hazırda satışı bulunan Mi Note 10 ile Note 10 Pro'nun ardından ailenin en yeni üyesi Xiaomi Mi Note 10 Lite olacak, eğer sızan haberlerin doğru olması halinde mayıs ayında Avrupa’da satışa çıkmış olacak. Resmi kayıtlar ile karşımıza “Mi 10 Lite” olarak çıkacağı kesinleşti gibi orta seviye akıllı telefon, kullanıcıları çok fazla bekletmeyecek olmasıyla kullanıcıları mutlu ediyor. Halen tasarımını görmediğimiz Note 10 Lite, hep söylediğimiz gibi Türkiye’de de satılma olasılığı oldukça yüksek olan cihazlar arasında düşünülüyor. Bu arada merak edilen bir başka Xiaomi destekli cihaz POCO F2 de Note 10 Lite gibi mayıs ayında tanıtıma çıkacak deniyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite teknik özelliklere ne olacak?

Orta üst seviyeye konumlandırılacak telefonun gücünü Snapdragon 730G işlemciden alacağı belirtiliyor. 6,47 inç’lik bir ekrana sahip olacağı da belirtilen Mi Note 10 Lite, eğer doğruysa arkasında beşli yer alacak. Burada 64 megapiksel + 8 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel + 2 megapiksel kameralar bir araya geliyor. Kutusundan doğal Android 10 ile çıkacak cihaz, 30W hızlı şarj destekli 5.260 mAh pil olacak deniliyor. Önünde 16 megapiksel kamera yer alacak denilen Note 10 Lite, kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor.