İstanbul 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
375.144
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6659
EURO
7.5357

Beklenen Xiaomi Mi Note 10 Lite ile ne zaman tanışacağız

Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro sonrasında kullanıcılara sunulacak olan Xiaomi Mi Note 10 Lite'in piyasaya çıkacağı tarih belli oldu.

18 Nisan 2020 Cumartesi 16:48
Beklenen Xiaomi Mi Note 10 Lite ile ne zaman tanışacağız

Türkiye’de hali hazırda satışı bulunan Mi Note 10 ile Note 10 Pro'nun ardından ailenin en yeni üyesi Xiaomi Mi Note 10 Lite olacak, eğer sızan haberlerin doğru olması halinde mayıs ayında Avrupa’da satışa çıkmış olacak. Resmi kayıtlar ile karşımıza “Mi 10 Lite” olarak çıkacağı kesinleşti gibi orta seviye akıllı telefon, kullanıcıları çok fazla bekletmeyecek olmasıyla kullanıcıları mutlu ediyor. Halen tasarımını görmediğimiz Note 10 Lite, hep söylediğimiz gibi Türkiye’de de satılma olasılığı oldukça yüksek olan cihazlar arasında düşünülüyor. Bu arada merak edilen bir başka Xiaomi destekli cihaz POCO F2 de Note 10 Lite gibi mayıs ayında tanıtıma çıkacak deniyor. 

Beklenen Xiaomi Mi Note 10 Lite ile ne zaman tanışacağız

Xiaomi Mi Note 10 Lite teknik özelliklere ne olacak? 
Orta üst seviyeye konumlandırılacak telefonun gücünü Snapdragon 730G işlemciden alacağı belirtiliyor. 6,47 inç’lik bir ekrana sahip olacağı da belirtilen Mi Note 10 Lite, eğer doğruysa arkasında beşli yer alacak. Burada 64 megapiksel + 8 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel + 2 megapiksel kameralar bir araya geliyor. Kutusundan doğal Android 10 ile çıkacak cihaz, 30W hızlı şarj destekli 5.260 mAh pil olacak deniliyor. Önünde 16 megapiksel kamera yer alacak denilen Note 10 Lite, kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
Akıllı TelefonCep TelefonuXiaomiYeniXiaomi Mi Note 10 Lite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple'ın haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı
Apple'ın haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı
Xbox One X Cyberpunk 2077 paketini açıkladı
Xbox One X Cyberpunk 2077 paketini açıkladı
Online oyun sevenlere müjde!! Borderlands Game of the Year Edition ücretsiz oldu
Online oyun sevenlere müjde!! Borderlands Game of the Year Edition ücretsiz oldu
Hayat Eve Sığar uygulaması iOS ve Android telefonlara geldi! Uygulama nasıl indirilir? Uygulama neler sunuyor?
Hayat Eve Sığar uygulaması iOS ve Android telefonlara geldi! Uygulama nasıl indirilir? Uygulama neler sunuyor?
Epic Game'den bir sürpriz daha; 2 yeni oyun tamamen ücretsiz!
Epic Game'den bir sürpriz daha; 2 yeni oyun tamamen ücretsiz!
Google ve Facebook pono izleyenleri takip ediyor iddiası!
Google ve Facebook pono izleyenleri takip ediyor iddiası!

Popüler Haberler

Lig maçları ne zaman başlayacak? TFF Süper lig için tarih verdi!
Hayat Eve Sığar Uygulaması etrafında pozitif vaka ve hasta var mı? Semtimde veya yakınımda koronavirüs riski nedir?
2020 Ramazan pidesi fiyatları kaç lira olacak? Gramına göre Ramazan pidesi fiyatları
Survivor Nisa Sercan’a aşk itirafında ne cevap verdi?
Instagram’da beğeni hilesi var mı, beğeni hilesi nasıl yapılır?
MEB 2020 İl dışı öğretmen atama tayin başvuruları ve atamaları ne zaman yapılacak?
Okullar, kuaför ve berberler ne zaman açılacak? Merakla bekleniyor!
Aöf online sınav giriş ekranı AÖF bahar dönemi sınavı 18 Nisan - 7 Mayıs 2020
Çin korona virüsü gerçekten laboratuvarda mı üretti? Nobel Tıp Ödüllü Luc Montagnier'in iddiaları doğru mu?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında tüpçüler açık mı? 18-19 Nisan tüpçü dükkanları çalışıyor mu?
TRT Yedi Numara, Yedi Tepe İstanbul gibi efsane dizileri ne zaman başlayacak?
Türkiye’de corona virüsü ne zaman biter? Bilim Kurulu üyesinden cevap
Evlendikten sonra hangi belgeler değiştirilir? Evlilik sonrası kimlik ve değişecek diğer belgeler
Korona virüs teşhisli biri evde nelere dikkat etmeli? Corona virüslü kişiye evde nasıl bakılmalı?
Bursluluk sınavında hangi konulardan soru çıkacak, hangi üniteler olacak? 2020 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?
Dolar neden yükseliyor, ne zaman düşmeye başlar? Dolar 7 TL oldu mu?
Carrefour ramazan paketi fiyatları ve içerikleri 2020
Sokağa çıkma yasağında ekmek ve su nasıl alınacak? Marketler açık mı, sipariş getiriyorlar mı?
Araç alım satım vergi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? Yılda kaç araba satanlar vergi ödemek zorundadır?
Ebru Şallı'nın oğlu neden hayatını kaybetti? Hastalığı neydi?
Survivor 2020 Acun Ilıcalı yarışmacılara neden sinirlendi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.