Bilgisayar dosyaları kalıcı olarak silme işlemi nasıl yapılır? Bilgisayarda iz bırakmadan dosya silme

Bilgisayar üzerinde herhangi bir dosya silindiğinde tam olarak silinmiş gibi görünür fakat bu dosyalar silindi uyarısına rağmen bazı programlar ile geri getirilebilmektedir. Tamamen silinmeyen ve kurtarılabilir bir dosya kullanıcıyı riske sokabilmektedir. Bunu engellemek mümkündür. Bu işlemler üçüncü parti yazılımlar ile geri getirilebilir. Ancak Windows’un bir özelliği bunu engelleyebiliyor.

Windows işletim sistemlerinde Cipher özelliği tamamen dosyalarınızı silmenize yardımcı oluyor. Bu özelliği ise Komut sistemi üzerinden CMD yardımı ile yapılmaktadır. CMD’yi açın ve ekrana cipher /w:C yazıp entera basın. Bu komuttan sonra Cipher çalışacak. “/w” komutu ise diskin boş kısmında yer alan ve kullanılmayan verilerin silinmesini sağlar. Temizlenmesini istediğiniz disk başka bir dizindeyse C yerine D, A ,B yazabilirsiniz.

Bu işlem çok uzun sürdüğü için biraz beklemenizde fayda vardır. Bu esnada bilgisayarı kapatmayın. Diğer uygulamaları kapatarak sistemin daha hızlı silmesine fayda sağlayabilirsiniz. Cipher hayatınızı kurtarabilir.