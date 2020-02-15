Bilgisayar dosyaları kalıcı olarak silme işlemi nasıl yapılır? Bilgisayarda iz bırakmadan dosya silme

Bilgisayar üzerinde herhangi bir dosya silindiğinde tam olarak silinmiş gibi görünür fakat bu dosyalar silindi uyarısına rağmen bazı programlar ile geri getirilebilmektedir. Tamamen silinmeyen ve kurtarılabilir bir dosya kullanıcıyı riske sokabilmektedir. Bunu engellemek mümkündür. Bu işlemler üçüncü parti yazılımlar ile geri getirilebilir. Ancak Windows’un bir özelliği bunu engelleyebiliyor.
Bu işlem çok uzun sürdüğü için biraz beklemenizde fayda vardır. Bu esnada bilgisayarı kapatmayın. Diğer uygulamaları kapatarak sistemin daha hızlı silmesine fayda sağlayabilirsiniz. Cipher hayatınızı kurtarabilir.
Son Güncelleme: 13.02.2020 17:24