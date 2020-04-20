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Bilim Dünyası şokta!! Bugüne kadar gördüklerimizin en büyüğü

Bilim insanları Avustralya'nın kuzeybatısında bulunan Ningaloo Sahili'nde yaptıkları araştırmalarda şaşırtıcı bir canlı keşfetti!

20 Nisan 2020 Pazartesi 17:07
Bilim Dünyası şokta!! Bugüne kadar gördüklerimizin en büyüğü

Livescience isimli internet sitesinde yer alan haberde, Falkol adındaki keşif gemisiyle okyanusta araştırmalarına devam eden biyologlar, Ningaloo Sahili'nde bulunan okyanus açıklarında 45 metre uzunluğunda bugüne kadar görünmemiş bir deniz canlısı keşfetti.

Keşfedilen bu canlı sifonofor isimli bir deniz canlısı. Sifonofor, Zooid adı verilen küçük canlıların birleşerek farklı organlarını ortaya çıkarmasıyla ip şeklinde bir organizmaya dönüşerek oluşan hayvan, okyanus tabanına helezonik olarak yayılabiliyor.

Bilim Dünyası şokta!! Bugüne kadar gördüklerimizin en büyüğü

Araştırmacılar, hayvan kategorisinde bulunan en uzun canlılar arasında yer alan sifonorların, yapılan araştırmalar sonucunda bu güne kadar maksimum 40 metreye ulaştıklarını, ancak yeni keşfedilen sifonoforun 45 metre uzunluğuna sahip olduğunu açıkladı.

Beslenme alışkanlıklarında çeşitli deniz hayvanları ve balıklar bulunan sifonoforun, dış çapının 15 metre, çevre uzunluğunun ise 45 metre olduğu söyleniyor. Canlının toplam uzunluğunun ise 120 metre kadar ulaştığı tahmin ediliyor.

Bilim Dünyası şokta!! Bugüne kadar gördüklerimizin en büyüğü

Sifonofor nedir? 
Binlerce küçük klondan oluşan sualtı kolonisi olarak adlandırabiliriz. Çeşitli deniz hayvanları ve balıklarla beslenirler. Klonların bir kısmı avı zehirleme görevini üstlenirken, diğer kısımları avı yutar ve besini tüm koloniye dağıtır. Bazı sifonofor türleri insanlar için ölümcül  derecede tehdit oluşturabilir.


 

Son Güncelleme: 20.04.2020 17:08
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