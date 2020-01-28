Bilim insanları Süpernova bekliyor

Süpernova, yıldızların çok büyük bir enerji açığa çıkararak güçlü bir şekilde patlamasıdır. Fark edilmemesi imkansız Betelgeuse bir kaç gün içerisinde Ay'dan daha parlak bir hal alabilir. Betelgeuse

Süpernovalar olağanüstü boyutlarda yıkıma yol açabilir, daha önce karşılaştığımız yıldız patlamalarında dünya'nın ısısını değiştirdiği görüldü. Bu tarz patlamaların ozon tabakasına zarar verme ihtimali olduğunu belirten bilim insanları bu patlamanın Dünya'yı kozmik radyasyona maruz bırakabileceğini belirtiyor. Ancak Betelgeuse'ün Dünya'ya güvenli mesafede olduğu belirtiyor yani olası bir yıldız patlamasında Dünya üzerinde bir etkisi olmayacağı yönünde fikir birliği var.