Bill Gates'in hidrojen yakıtlı milyon dolarlık yat bilmecesi!

Microsoft'un kurucusu ve Dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sırada olan Bill Gates'in Hollanda merkezli yat mimarlığı şirketi Sinot'a süper lüks bir yat siparişi verdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

17 knot hızında ve 3750 mil menzile sahip 112 metrelik lüks yatta dizel motor değil de hidrojen yakıt pilleri kullanılıyor. Hidrojen ve suyu birleştirerek elektrik üretecek olan yakıt hücreleri bir megavatlık iki motoru çalıştıracak ve yatın tek emisyonu sudan ibaret olacak. Dünyanın ilk hidrojen yakıtla çalışan yat olma özelliğini taşıyan ultra süper özelliklere sahip yat henüz denizlere inmedi. İlk olarak Bill Gates'in sahip olacağı söylenilen yatın fiyatının ise 644 milyon dolar (3.9 milyar TL) olduğu açıklandı.

Bill Gates'in ise yat için sipariş verdiği ve 2024 yılında teslim alacağı söylentileri üzerine şirket tarafından bir açıklama geldi. Sinot şirketi yetkilileri Bill Gates ile herhangi bir iş ilişkilerinin olmadığını ve sipariş almadıklarını belirterek Bill Gates'in temsilcileriyle de bir anlaşma yapmadıklarını açıkladılar.

Bir şirket sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı konuşmasında "Aqua geliştirme aşamasındaki bir konsept yattır ve Bay Gates'e satılmamıştır" dedi.

Hollanda merkez şirketi olan ve yat mimarlığı yapan Sinot, tasarladığı 112 metrelik lüks yatı geçen yıl Monaco Yat Fuarı'nda tanıtmıştı.