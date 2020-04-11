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BİM'de satılan Braun erkek bakım seti nasıl, alınır mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle hemen herkesin evinde kendini izole ettiği bugünlerde erkekler saç ve sakallarına şekil vermek için erkek bakım setlerine ilgi göstermeye başladılar. Peki, BİM'de satılan Braun erkek bakım seti nasıl, alınır mı? İşte BİM’de müşterilerin beğenisine sunulan erkek bakım seti ile ilgili ayrıntılar…

11 Nisan 2020 Cumartesi 16:42
BİM'de satılan Braun erkek bakım seti nasıl, alınır mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle hemen herkesin evinde kalarak kendisini virüse karşı izole ettiği bu dönem içinde bilindiği gibi alınan tedbirler kapsamında berberler ve bakım salonları da kapatıldı. Buna bağlı olarak herkes kendi evinde kendi bakımını gerçekleştirmek durumunda kaldı. BİM Marketler de erkekler için Braun bakım setini satmaya başladı. Erkek bakım seti almayı düşünen vatandaşlar ise bu ürünün kalitesini intenet üzerinde araştırmaya başladılar.

BİM aktüel ürünler bünyesinde müşterilerin beğenisine sunulacak olan Braun erkek bakım seti ile ilgili bilgiler aşağıdaki kısımda yer alıyor.

  • Kısa ve orta ila uzun sakal kırpma
  • Tamamen yıkanabilir başlık ve taraklar, keskin bıçaklar
  • Saç kesme
  • Kulak ve burun tüylerini alma
  • Dış hatları düzgünleştirme
  • 10 saatlik şarj ile 40 dk boyunca hassas şekillendirme
  • 2 Yıl Garanti
  • BİM satış fiyatı: 139 TL

Özelliklerine göre oldukça uygun fiyatlı görülen bu erkek bakım setinin isteklerinizle örtüşmesi halinde gönül rahatlığı ile satın alabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 11.04.2020 16:42
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