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BlackBerry markası piyasadan tamamen siliniyor

Çinli TCL şirketinin ürettiği BlackBerry telefonları lisans yenilenmesi yapılmadığı için marka telefon pazarından tamamen silinme süreci başladı.

04 Şubat 2020 Salı 12:30
BlackBerry markası piyasadan tamamen siliniyor

Akıllı telefon pazarı döneminde bir anda yıldızı parlayan ve sonrasında pazar lideri haline gelen BlackBerry akıllı telefonlarında dönem artık sona eriyor. Çinli TCL şirketinin ürettiği marka  lisans yenilenmesi yapılmadığı için artık üretimin sonlandırıldığını duyurdu. 

Bir dönem en çok satan cihazlar listesinde üst sıralarında olan BlackBerry'nin yeniden akıllı telefon üretip üretmeyeceği ise henüz bilinmezken söz konusu üretim yapılmazsa marka yakın bir gelecekte akıllı telefon piyasasından tamamen silinmiş olacak.

10 yıl önce küresel telefon pazarının yüzde 20'sine yakınına sahip olan firma kendi ismini taşıyan telefonların tasarım ve üretimi için TCL ile yapılan anşalmanın sona ermesinin ardından TCL, BlackBerry  üretimine 31 Ağustos 2020 itibari ile son vereceğini kaydetti.

TCL şirketi ise hali hazırda Alcatel markası ile daha başarılı bir yol izlerken ayrıca kendi markası altında da pazara giriş yapmış durumda. Bu bakımdan profili biraz daha yüksek seyreden BlackBerry üretimine kaynak ayırmak firmayı epey yormaya başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
BlackberryÜretimTCL
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