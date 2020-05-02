BMW, Hibrit Süper Otomobil Projesini Raf'a kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde duyurulan haberde Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW’nin, i8’den çok daha güçlü bir araçla yeniden gelmeye hazırlandığını duyurulmuştu. İsim konusunda henüz resmi bir karar verilmezken, i8 M isminin gündemde olduğu söyleniyordu. Son gelişmeler ise projenin maddi nedenlerden dolayı durduğunu gösteriyor.

Geçtğimiz yıl tanıtımı yapılan BMW Vision M NEXT konsepti, otomotiv devinin gelecekte piyasaya sürmeyi pşanladığı modellerine ışık tutmuştu. Oldukça göz alıcı bir tasarıma sahip olan araçta elektriğin gücü ile otonom sürüş teknolojileri birleştirileceği bildirilmişti. Son dönemde hakkında herhangi bir gelişme yaşanmayan projenin iptal edildiğine dair söylentiler mevcut.

Bildiğimiz gibi, koronavirüs salgını Dünya'da birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de üretimin neredeyse durmasına yol açtı. Kemer sıkma politikasına giden şirketler, faaliyetlerini zorunlu askıya almak zorunda kaldı. Öyle ki, BMW geçtiğimiz ay Avrupa’da üretime ara verme kararı almıştı. Münihli şirketin, konsept projesini iptal etme kararının arkasında maddi sorunlar olduğu konuşuluyor. Başka bir iddiaya göre, firma projeyi çok daha önce iptal etti.

Münih'teki NEXTGen etkinliğinde tanıtılan Vision M Next konseptinde 4 silindirli benzinli bir motor ile bir elektrik motoruna yer verilmiş, sistemin toplamda 600 beygir güç üreteceği belirtilmişti. Hibrit motor sistemine sahip aracın 3 saniyede 100 km/s hıza ulaşabildiği ifade ediliyordu. Yeni nesil modelin geliştirme sürecine işaret eden BMW'nin finans departmanı, bu dönemin oldukça maliyetli olacağını ve aracın getirisinin proje giderlerini karşılamayacağını düşünülmemesi sebebi ile profenin rafa kaldırıldığı söyleniyor.

Projenin tamamiyle iptal edildiği iddia edilen BMW’nin hibrit süper otomobilinden biraz daha bahsedecek olursak, sadece elektrik motoruyla 100 km’lik yol gidebileceği kaydedilen araç, maksimum olarak 300 km/s hıza ulaşabilecek. Projenin iptal edilip edilmediğiyle ilgili bilgilerin netlik kazanması halinde duyurulması bekleniyor



