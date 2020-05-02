İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

BMW, Hibrit Süper Otomobil Projesini Raf'a kaldırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm Dünya'da yaşanan ekonomik kriz sonrasında otomotiv devleri zor günler geçiriyor, bu firmalar arasında yer alan BMW bazı bölgelerde üretimini durdurmuştu.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:13
BMW, Hibrit Süper Otomobil Projesini Raf'a kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde duyurulan haberde Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW’nin, i8’den çok daha güçlü bir araçla yeniden gelmeye hazırlandığını duyurulmuştu. İsim konusunda henüz resmi bir karar verilmezken, i8 M isminin gündemde olduğu söyleniyordu. Son gelişmeler ise projenin maddi nedenlerden dolayı durduğunu gösteriyor.

BMW, Hibrit Süper Otomobil Projesini Raf'a kaldırdı

Geçtğimiz yıl tanıtımı yapılan BMW Vision M NEXT konsepti, otomotiv devinin gelecekte piyasaya sürmeyi pşanladığı modellerine ışık tutmuştu. Oldukça göz alıcı bir tasarıma sahip olan araçta elektriğin gücü ile otonom sürüş teknolojileri birleştirileceği bildirilmişti. Son dönemde hakkında herhangi bir gelişme yaşanmayan projenin iptal edildiğine dair söylentiler mevcut.

Bildiğimiz gibi, koronavirüs salgını Dünya'da birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de üretimin neredeyse durmasına yol açtı. Kemer sıkma politikasına giden şirketler, faaliyetlerini zorunlu askıya almak zorunda kaldı. Öyle ki, BMW geçtiğimiz ay Avrupa’da üretime ara verme kararı almıştı. Münihli şirketin, konsept projesini iptal etme kararının arkasında maddi sorunlar olduğu konuşuluyor. Başka bir iddiaya göre, firma projeyi çok daha önce iptal etti.

BMW, Hibrit Süper Otomobil Projesini Raf'a kaldırdı

Münih'teki NEXTGen etkinliğinde tanıtılan Vision M Next konseptinde 4 silindirli benzinli bir motor ile bir elektrik motoruna yer verilmiş, sistemin toplamda 600 beygir güç üreteceği belirtilmişti. Hibrit motor sistemine sahip aracın 3 saniyede 100 km/s hıza ulaşabildiği ifade ediliyordu. Yeni nesil modelin geliştirme sürecine işaret eden BMW'nin finans departmanı, bu dönemin oldukça maliyetli olacağını ve aracın getirisinin proje giderlerini karşılamayacağını düşünülmemesi sebebi ile profenin rafa kaldırıldığı söyleniyor.

BMW, Hibrit Süper Otomobil Projesini Raf'a kaldırdı

Projenin tamamiyle iptal edildiği iddia edilen BMW’nin hibrit süper otomobilinden biraz daha bahsedecek olursak, sadece elektrik motoruyla 100 km’lik yol gidebileceği kaydedilen araç, maksimum olarak 300 km/s hıza ulaşabilecek. Projenin iptal edilip edilmediğiyle ilgili bilgilerin netlik kazanması halinde duyurulması bekleniyor


 

Son Güncelleme: 02.05.2020 21:14
Anahtar Kelimeler:
EkonomiProjeKoronavirüsIptalBmvHibrit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google Meet canlı toplantı uygulaması zoom'a rakip olarak ücretsiz geliyor!
Google Meet canlı toplantı uygulaması zoom'a rakip olarak ücretsiz geliyor!
GTA'dan Müthiş fırsat, oyunu oyna $500.000 kazan
GTA'dan Müthiş fırsat, oyunu oyna $500.000 kazan
Bu fırsat kaçmaz Uplay'de 3 oyun ücretsiz oldu
Bu fırsat kaçmaz Uplay'de 3 oyun ücretsiz oldu
Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi
Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi
Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek
Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek
Güncelleme ardından Yeni Battlefield 2021 yılında geliyor
Güncelleme ardından Yeni Battlefield 2021 yılında geliyor

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
Kim Milyoner Olmak İster’de uzman jokeri Arda Ayten kimdir? Arda Ayten hakkında bilgiler!
Toplu taşımaya binerken maske takma zorunluluğu getirildi! Maske takmayan sürücü ve yolculara ceza uygulanacak!
Devlet kömür yardımı başvurusu nereye yapılır? Kömür yardımı almak için şartları nelerdir?
Beren Güney'in erkek hali ortaya çıktı! İşte Kerem Tunçeri'yi ifşa eden Beren Güney erkek hali!
Ev hanımları emeklilik ve sigorta başvuruları nereden yapılacak?
Hangi bankalardan hemen kredi onayı alabilirsiniz? Mayıs ayında ihtiyaç kredisi için başvuru yapacağınız bankalar
Survivor 2020 ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu mu?
Babam ile Sosyal Mesafe dizisi oyuncuları kimlerdir?
John Wick 4 filmi çıkacak mı? Filmden sevenlerine kötü haber var
7 Bin TL aylık maaşla çalışacak 2000 vasıfsız eleman aranıyor!
TOKİ'den Dar ve orta gelirli aileler için Haziran'da 18 bin 69 ucuz konut geliyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.