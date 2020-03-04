BMW yeni logosonu tanıttı!

Dünyanın en büyük otomotiv şirketi BMW logosu değiştirdi. BMW logo değişikliği yapacağını daha önce duyurmuştu. BMW 27 yıl sonra değiştirdiği logosunu tanıttı.

BMW logosunu değiştirdi

En büyük otomotiv şirketlerinden biri olan BMW ani bir kararlar logo değişikliği yapacağını açıklamıştı. Alman otomotiv devinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Şirket 23 yıl sonra logoyu değiştirmeye karar verildiğini açıkladı. Şirket en son 1997 yılında logo değişikliğine gitmişti.

BMW’nin eski logosu şu şekildeydi;

Şirket ‘Yeni Bir Çağ Başlıyor’ etiketiyle yeni logosunu tanıttı. BMW’nin yeni logosu iki boyutlu ve transparan şeklinde oldu. “The BMW Concept i4 #THEConcepti4 #bonelectric #BMW #BMWi #inovasyon" etiketleriyle yeni logosunu açıklamış oldu. İşte BMW’nin yeni logosu;