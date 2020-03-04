betgram betgram setrabet

İstanbul 14°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110785
ALTIN
319.476
DOLAR
6.0756
STERLİN
7.8180
EURO
6.7617

BMW yeni logosonu tanıttı!

Alman otomotiv devi BMW logo değişikliği yapacağını duyurmuştu. Şirketin yeni logosu merakla bekleniyordu. Beklenen an geldi, BWM yeni logosunu tanıttı. İşte BMW’nin yeni logosu.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:58
BMW yeni logosonu tanıttı!

Dünyanın en büyük otomotiv şirketi BMW logosu değiştirdi. BMW logo değişikliği yapacağını daha önce duyurmuştu. BMW 27 yıl sonra değiştirdiği logosunu tanıttı.

BMW logosunu değiştirdi

En büyük otomotiv şirketlerinden biri olan BMW ani bir kararlar logo değişikliği yapacağını açıklamıştı. Alman otomotiv devinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Şirket 23 yıl sonra logoyu değiştirmeye karar verildiğini açıkladı. Şirket en son 1997 yılında logo değişikliğine gitmişti.

BMW’nin eski logosu şu şekildeydi;

Şirket ‘Yeni Bir Çağ Başlıyor’ etiketiyle yeni logosunu tanıttı. BMW’nin yeni logosu iki boyutlu ve transparan şeklinde oldu. “The BMW Concept i4 #THEConcepti4 #bonelectric #BMW #BMWi #inovasyon" etiketleriyle yeni logosunu açıklamış oldu. İşte BMW’nin yeni logosu;

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp karanlık mod nasıl açılır? Whatsapp karanlık mod desteği kullanımı
WhatsApp karanlık mod nasıl açılır? Whatsapp karanlık mod desteği kullanımı
WhatsApp iOS ve Android karanlık mod nasıl yapılır? Beklenen özellik geldi!
WhatsApp iOS ve Android karanlık mod nasıl yapılır? Beklenen özellik geldi!
Google'dan uyarı! Tam 1 milyar defa indirilen uygulamayı acilen telefonlarınızdan silin!
Google'dan uyarı! Tam 1 milyar defa indirilen uygulamayı acilen telefonlarınızdan silin!
WhatsApp'ta yeni karanlık dönem! Karanlık mod desteğine nasıl geçilir?
WhatsApp'ta yeni karanlık dönem! Karanlık mod desteğine nasıl geçilir?
Dünya'nın ilk yapay zeka polisi Ella görevinin başına geçti
Dünya'nın ilk yapay zeka polisi Ella görevinin başına geçti
Kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl kapatılır?
Kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl kapatılır?

Popüler Haberler

PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi ile gelen yeni özellikler!
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları
2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?
Vodafone konuştukça internet kampanyası detayları
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!
EYT'liler için yeni bir sistem mi geliyor? 5 Mart EYT son dakika haberleri
2020 Mart ayı kira artış oranları belli oldu. Bu ay kiranıza ne kadar zam gelecek? İşte 2020 Mart ayı kira artış oranları
3 Mart TOKİ Kayseri çekilişi Kocasinan kura sonuçları talihlilerin isim listesi
2020 Şubat kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat 2020 kira artış oranı ve kira hesaplama örneği
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran ölüyor mu? EDHO Boran infaz mı edilecek? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan neden ayrıldı?
Öğretmen dizisi Akif Hoca kimdir? Gerçek adı nedir? İlker Kaleli rol aldığı yapımlar
Emekli maaşını taşıma promosyon kampanyaları! Emeklilere 750 TL’ye varan banka promosyon ödemeleri
Telefon alırken nelere dikkat edilmeli? Sıfır telefon alırken dikkat edilmesi gereken noktalar
Çekilen veya onaylanan kredi iptal edilebilir mi? Onaylanan kredi iptal işlemleri
2020 Mart ayı kira artışı zam oranı belli oldu! Ev sahipleri kiraya ne kadar zam yapacak?
iOS 13.4 Beta 4 güncellemesi çıktı! İşte yeni gelecek İOS özellikleri
Sınırı geçen mülteciler ne olacak? Avrupa'ya gidemezse geri kabul edilecek mi?
2020 Ufka Yolculuk online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavında dereceye girenlerin ödülleri nelerdir?
Gelinim Mutfakta Elif Akçam diskalifiye mi oldu?
Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları ve konusu belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.