BTK'dan ilginç karar Independent Türkçe erişime kapatıldı!

Türkiye'den yayın yapan Independent gazetesinin Türkçe yayın yapan haber sitesine idari tedbir kararı ile erişim engeli kararı getirildi.

Independent Türkçe'nin Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Independent Türkçe haber sitesine idari tedbir kararı getirildiğini duyurdu.

Çiçek, yapmış olduğu paylaşımında "Sitemize girişte sorun yaşanıyor. Bazı okuyucularımız bu uyarı ile karşılaştıklarını öğrendik" dedi.

Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) bünyesinde yer alan Media Arabia ile The Independent arasında gerçekleştirilen lisans anlaşması çerçevesinde kurulmuş olan Independent Türkçe, yayın hayatına 15 Nisan 2019'da başlamıştı.

Nevzat Çiçek'ten sosyal medyadan açıklama yaptı

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, kendi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Çiçek'in açıklamalarında su ifadeler yer aldı:

İndependent'ın Türkçe yayın yapan sitesine bazı yerlerde BTK kararıyla girilemiyor. BTK 19 Nisan tarihinde almış idari kararla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin bazı sitelere erişim engeli koymuştur.Bu kararın alınmasında Suudi Arabistan'ın Anadolu Ajansı ve TRT Arapça başta olmak

Üzere erişimi engelleme kararına karşı yapıldığı belirtiliyor.İngiltere merkezli İndependent'ın Türkiye uzantısı olan Türkçe'de ortaklıktan kaynaklı olarak böyle bir kararın merkezinde yer aldığı düşünülüyor. Bizim yayın çizgimiz ile alakalı olarak hiçbir sorun olmadığı gibi yayınlarımız oldukça

Objektif olmaya devam ediyor İndependent'ın ana gövdesinin % 70'i Rus işadamında % 30'u Suudlu işadamında ama editöryal bağımsızlık tamamen kuruşul ilkelerinde olduğu görüşündeyiz Bize resmi olarak herhangi bir tebligat yada mahkeme kararı gelmedi. Devletler arası bir mesele bizimle ilgili değil

İndependent Türkçe sitesine bazı yerlerde BTK kararıyla girilemiyor.

Independent'ın sahibi kim?

Independent Türkçe, Dünya çapında 100 milyondan fazla okuyucu sayısına sahip İngiltere merkezli Independent gazetesinin Türkiye'den yayın yapan Türkçe yayın organıdır. Independent Medya'nın yüzde 70'i Rus iş adamı Aleksandr Lebedev'in yüzde 30 payı ise Suudilere aittir.