BTK'dan internet sağlayıcılarına acil durumlarda yavaşlatma hakkı tanıdı

Avrupa Birliği ülkelerinde görülen ve elektronik haberleşme sektöründe düzenleyici kurumların birleştiği BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) internet servis sağlayıcılarına, acil durumlarda ve gerekli görüldüğü takdirde interneti ölçülü bir şekilde yavaşlatma hakkı tanıdı.

Aynı sistemi Türkiye'de de uygulamak isteyen Bilgi Teknolojileri Kurumu, () verdiği bir karar doğrultusunda internet sevis sağlayıcılarını bu kapsam içine alarak kullanıcıların internet hizmetlerini almaya devam etmekte zorlanmaması ile szö konusu acil durum oluştuğunda internet trafiğinin uygun ve ölçülü bir biçimde yönetebilmesine olanak tanındığını duyurdu.

Buna göre; tüm internet servis sağlayıcıları erişim kapasitesi sorunu yaşandığı takdirde önem durumu düşük olan servisleri limitleyerek aza indirecek.

Söz konusu uygulama, acil durumlarla sınırlı kalmak üzere gerekli görüldüğü durumlar için geçerli olacak.