Bu fırsat kaçmaz Uplay'de 3 oyun ücretsiz oldu 

Ubisoft, Uplay üzerinden 3 oyunu ücretsiz yaparak kullanıcılarına sundu. Bu oyunları 5 Mayıs tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilir ve sınırsız bir şekilde oynayabilirsiniz. Peki hangi oyunlar ücretsiz olarak veriliyor? İşte detaylar!

Assassin’s Creed 2

Rönesans İtalya’sında, Giovanni ve Maria Auditore’nin oğlu olarak dünyaya gelen Ezio, 17 yaşına kadar Floransalı üst sınıf bir ailenin üyesi olarak yaşadı. Ancak yıl 1476’ya geldiğinde her şey değişmeye başladı. Bankacının oğlu, içindeki yeteneği keşfetmeye başlıyor. Meşhur Ezio Auditore da Firenze’yi sen yaşa. Suikastçının yöntemlerini öğren ve ailene ihanet edenlerden sırayla intikamını al.

Child of Light:

Lemuria Krallığı umutsuzluğa büründü. Kara Kraliçe Güneş’i, Ay’ı ve yıldızları çaldı. Siz Aurora, ruhu Lemuria Krallığı’na getirilen temiz kalpli, genç bir prenses olarak Güneşi ve Ay'ı ve yıldızları kurtarmaya çalışıyorsun.

Göreviniz üç ışık kaynağını geri almak, Kara Kraliçe’yi yenmek ve Lemuria Krallığı’nı yeniden eski günlerine döndürmek. Lemuria tecrübeniz sırasında dost canlısı perilerden gnome’lara, vahşi kurtlardan karanlık ejderhalara, unutamayacağınız karakterlerle tanışıp bir serüvene başlıyorsunuz.

Rayman Legends:

Rayman, Barbara, Globox ve Teensies geniş bir ormanın içinde yol alırken birbirinden güzel tabloların bulunduğu gizemli bir çadırı fark ederler. Yakından baktıklarında her bir resmin mistik bir dünyaya ait hikâyeler anlattığını farkederler. Ortaçağ’a ait bir resmi incelerken birdenbire resmin içine çekilirler ve maceranın içine girmiş oluyorlar

