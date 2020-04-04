Call of Duty: Warzone üçüncü sezonunu tanıtmaya hazırlanıyor

, Standart çok oyunculu oyunlardan fazlası olan oyunda aynı zamanda devam eden Warzone Battle Royale moduna sahip her iki modunayapılıyor. Yineüzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, güncelleme gelecek iki oyunun da üçüncü sezonu 8 Nisan'da başlayacak. Yeni sezonda kullanıcıları neleri beklediği belli değil.Ancak geçen sezona göre daha fazla operatör, silah, harita ve ilginç şeylerle karşılaşacağımız düşünülüyor.