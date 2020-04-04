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Call of Duty: Warzone üçüncü sezonunu tanıtmaya hazırlanıyor

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Call of Duty: Modern warfare ve Batlle Royale modu Warzone'nun üçüncü sezonunun taıtım hazırlıklarını tamamladı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 18:41
Call of Duty: Warzone üçüncü sezonunu tanıtmaya hazırlanıyor

Call of Duty, Standart çok oyunculu oyunlardan fazlası olan oyunda aynı zamanda devam eden Warzone Battle Royale moduna sahip her iki moduna güncelleme yapılıyor. Yine Twitter üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, güncelleme gelecek iki oyunun da üçüncü sezonu 8 Nisan'da başlayacak. Yeni sezonda kullanıcıları neleri beklediği belli değil.Ancak geçen sezona göre daha fazla operatör, silah, harita ve ilginç şeylerle karşılaşacağımız düşünülüyor.

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TwitterGüncellemeCall Of DutyOnline Oyun
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