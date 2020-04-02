Cep telefonları sayesinde koronavirüsten kurtulmak mümkün!

Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti. Salgının daha da artması üzerine bilim insanları da çalışmalarını genişletmeye başladı. Çalışmalarını sürdüren bilim insanları son olarak salgını durdurmak için bir tavsiye de bulundu. Bilim insanları salgını takip eden bir telefon uygulaması sayesinde Koronavirüsün durdurulabileceğini vurguladı.

İngiliz basını da Koronavirüs salgınının teknoloji sayesinde durdurulabileceğini yazdı. Bilim insanları da aynı düşünceleri öne sürdü ve Ulusal Sağlık Sistemi’nin toplumu bu salgına karşı koruyabileceğini ileri sürdü.

Oxford Üniversitesi’ndeki bilim insanları da Covid – 19’un yayılımını azaltmak için akıllı telefonlara yüklenecek bu uygulamalarının işe yarayabileceğini savundu. Bu uygulama kullanılmaya başlanırsa nasıl kullanılacağı merak ediliyor. Böyle bir uygulamanın kullanılması için öncelikle toplumu bilgilendirmek gerekiyor. Uygulama kullanılırsa Covid – 19’ yakalanan kişiler ve bu kişilerle temasta bulunan kişilerin bilgisi bulunacak.

Yaşlılar İçin Halen Çözüm Bulunamadı

Corona virüsün etkisini kırmak için tüm dünya genelinde çalışmalar sürüyor. Koronavirüs en fazla yaşlıları etkiliyor. Bilim insanlarının öne sürdüğü akıllı telefon uygulaması genel olarak genç ve orta yaşlı insanları kasıyor. Yaşlıların bu uygulamaları nasıl kullanacağı ise henüz kesin bir çözüme kavuşamadı.

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